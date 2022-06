Concurso dará viagem ao espaço ao som de Willian Shatner; veja como participar

Da Redação

A Rapyd, plataforma fintech-as-a-service, lançou o concurso Hack the Galaxy. Trata-se de uma série de desafios virtuais – os chamados “puzzles” – para desenvolvedores ganharem ingressos para viajar até a borda do espaço.

O trajeto será realizado em uma cápsula privada, a Space Perspective Spaceship Neptune. Ela deve ser lançada em 2026. Para saber mais sobre ela, acesse https://spaceperspective.com.

Hack the Galaxy

Os desafios estão sendo postados na Comunidade de Desenvolvedores Rapyd todas as semanas até 3 de outubro. Os membros terão a oportunidade de competir em um total de 42 desafios. Cada solução revelará uma senha que desbloqueia uma entrada para ganhar ingressos para a borda do espaço a bordo da.

Os três vencedores individuais de Hack the Galaxy – a serem anunciados nos dias 11 de julho, 2 de setembro e 14 de outubro de 2022 – poderão embarcar na única espaçonave neutra em carbono do mundo para o passeio de seis horas de duração.

Com janelas panorâmicas de 360 graus, os vencedores apreciarão a vista nos assentos reclináveis macios da cápsula, com direito a drinks para brindar a vitória e o clássico cult de Willian Shatner ‘Rocketman’ tocando ao fundo – o ator é um dos entusiastas do espaço e espécie de embaixador de Hack the Galaxy.

Ao longo da campanha, que também conta com o apoio de Martin Starr (que interpretou Bertram Gilfoyle na série da HBO Silicon Valley), os participantes terão outras oportunidades para ganhar dezenas de outros prêmio – entre valores em dinheiro e objetos super exclusivos, a exemplo do capacete espacial assinado por Shatner.

A Comunidade de Desenvolvedores Rapyd se tornou um hub para os desenvolvedores aprenderem, se conectarem e compartilharem com outras pessoas no mundo das fintechs. Desde aprender a usar as APIs do Rapyd até colaborar em ideias de negócios e hackathons locais, a Rapyd Developer Community é uma plataforma de lançamento para criatividade e sucesso.

Para ser elegível ao prêmio, é preciso fazer parte da comunidade de desenvolvedores da Rapyd. Para mais informações, visite o site oficial do Hack The Galaxy em https://www.hackthegalaxy.dev.