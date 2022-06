Ivy e Fernando são o casal eliminado da semana no Power Couple, saiba mais!

17/06/2022 | 01:10



Menos um casal no sofá do Power Couple! Nesta quinta-feira, dia 16, o programa começou com os três casais que estavam na D.R., Adryana e Albert, Brenda e Matheus, e Ivy e Nandinho, pedindo votos ao público para ficar na casa.

Pouco tempo depois, eles foram se encontrar com Adriane Galisteu. Antes de falar sobre a herança da D.R., os casais responderam algumas perguntas da apresentadora. Perguntados sobre quem são seus oponentes no jogo, Brenda e Matheus disseram que enxergam todos na casa como oponentes, enquanto Ivy e Nandinho disseram Eliza e Hadballa, por eles serem bem fortes nas provas.

Em seguida, Albert falou sobre o fato de que a casa fica focada em votar nos mesmos casais e não movimenta o jogo, com poucas pessoas já tendo passado por uma D.R., e Brenda falou que todos estão em posições muito confortáveis na casa, fazendo com que eles só fiquem observando. Matheus ainda completou dizendo que as pessoas não querem se indispor com os amigos, e acredita que se eles voltarem, vai continuar sendo a mesma coisa em relação a eles receberem votos.

Herança da D.R.

A herança desta semana foi a seguinte:

Escolha um casal que deverá apostar tudo na primeira prova do próximo ciclo, e outro casal para apostar apenas mil na mesma prova.

Os casais não hesitaram e fizeram suas escolhas. Os três acabaram escolhendo Eliza e Hadballa para apostar apenas mil reais na próxima prova, então o casal não terá como fugir disso. Já no all in, tanto Adryana e Albert quanto Ivy e Nandinho escolheram Anne e Pe Lanza, enquanto Brenda e Matheus escolheram Karol e Mussunzinho.

Eliminação

O primeiro casal a ser salvo pelo público foi Adryana e Albert! O casal foi bem recebido pela casa, com palmas de todos e alguns se levantaram para cumprimentá-los.

Depois, o segundo casal de volta no jogo foi Brenda e Matheus! Os dois gritaram e se emocionaram demais com o resultado, Brenda abraçou Ivy e também chorou bastante junto dela. E a volta do casal foi daquele jeito! Nenhum casal reagiu, e os dois entraram gritando:

- Será mesmo que a gente é jogo sujo ou vocês que estão cegos?

A fala iniciou uma discussão e rapidamente, Hadballa se exaltou e começou a bater boca com os dois. Eliza se juntou a ele dizendo que não vai mudar nada.

- Aqui não tem venda não, Brenda, é o que a gente vê.

Ivy e Nandinho analisaram o jogo do casal e disseram que talvez a maneira carinhosa que eles escolheram de se posicionar talvez não tenha os ajudado. Mesmo assim, Ivy destacou que eles estão saindo felizes e gratos por terem participado. A torcida dos dois, como já é de se imaginar, fica para Luana e Hadad!