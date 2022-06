Vendas tradicionais x vendas digitais

Do Diário do Grande ABC



Os acontecimentos dos últimos anos trouxeram ensinamentos importantes para o mundo dos negócios, principalmente no que diz respeito às mudanças de padrões de comportamento de consumo. O consumidor de hoje está muito mais exigente, conectado e informado, assim, as organizações precisam se adaptar a essa nova realidade e adotar ferramentas tecnológicas para estreitar relacionamento com seus respectivos stakeholders (público estratégico). Apesar disso, há empresas que ainda persistem em atuar com modelo de negócio mais tradicional pela simples dificuldade em enxergar progresso no digital.



No mundo das vendas é imprescindível estar atento a todas as novidades do mercado. Dessa forma, empresas que operam com modelos tradicionais de vendas ficaram para trás, mesmo com metodologias antigas ainda usadas por vendedores e que ainda dão certo. Com mercado cada vez mais competitivo, transitar do modelo tradicional ao digital é quebrar barreira cultural da sua operação e dos seus clientes. Para se amparar neste processo de modelo, a mudança tem que partir de liderança convencida de que essa transformação é a melhor para sua empresa e estimular o time com conhecimento para estar disposto a evoluir.



Estatísticas apontam que apenas 15% das empresas no Brasil de fato transacionam 100% das suas vendas no digital, 85% ainda vendem de forma tradicional, porém, mais de 80% das vendas passam pela internet. No fim, mesmo que a compra seja realizada presencialmente, ela anteriormente teve impactos pela internet, ou seja, o consumidor já vem com mais conhecimento sobre o serviço ou o produto que irá adquirir, e isso impacta em toda sua jornada de compra e na forma de atuação do vendedor.



O bom vendedor deve permanecer com as características de vendedores tradicionais no quesito de boa comunicação, empatia, poder de negociação e em contornar objeções. Ainda assim, destacam-se aqueles que sabem dominar ferramentas tecnológicas para otimizar processos. De acordo com a pesquisa da McKinsey & Company, empresa líder mundial no mercado de consultoria empresarial, 40% do tempo das equipes de vendas é gasto com atividades que poderiam ser automatizadas adaptando tecnologias já existentes.



Estar pronto para o futuro é olhar para outros projetos inovadores, porém, modificações exigem bom planejamento e devem ser avaliadas quanto ao cenário ser favorável ou não para sua empresa realmente mudar. É inegável que o caminho para o digital é tendência em todas as vertentes do mercado, uma vez que pode melhorar série de processos e tornar a experiência do cliente memorável.



Fábio Oliveira é CEO da plataforma SalesFarm.



PALAVRA DO LEITOR

Entendam-se

O que está precisando no Brasil é que haja entendimento entre as Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica –, os poderes constituídos e todos os integrantes do governo federal. As eleições de outubro estão se aproximando, e o que está em jogo é ‘simplesmente’ o futuro da Nação. Pois, acima de qualquer status, ego ou ambição está a segurança e o bem-estar de um povo. Na vida, para tratar certas ‘doenças’ há vários tipos de remédios, uns mais fracos, outros mais fortes. O mais importante é que haja recuperação e cura.

Sérgio Antonio Ambrósio

Mauá



Poder

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Centrão que dá ao Congresso poder de mudar decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) me fez lembrar de uma frase: ‘A justiça não pode existir onde a política domina’ (Efraim Zuroff – historiador israelense)

Tânia Tavares

Capital



Recursos

Já ouviram falar: tem que pagar para nascer; tem que pagar para viver; tem que pagar para morrer (Estado libera recurso de R$ 16 milhões para Hospital Nardini e obras no piscinão de Mauá)? Porém, se você tem os mesmos benefícios e remuneração de vereadores – ou dos três poderes públicos brasileiro –, com suor, sangue e trabalho do ‘lascado’ contribuinte brasileiro, irá viver razoavelmente bem, e não vai ser sepultado no Cemitério Santa Lídia. Será?

Paulo Rogério

do Facebook



Desaparecidos

É de se lamentar o sumiço do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo em plena Selva Amazônica, em lugar bastante isolado e perigoso, segundo conhecedores da região. Dá para se imaginar, pois a cidade mais próxima de onde se encontravam fica em torno de 1.000 quilômetros de distância. Todos sabemos da imensidão verde que é aquela região e que, além de muitas tribos indígenas sem contato com o branco ainda, tem piratas, traficantes, garimpeiros etc. A região do Vale do Javari, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, é bastante perigosa. Querer jogar a culpa no colo de quem quer que seja é no mínimo injusto e querer politizar o fato. Em minha modesta opinião, é mais ou menos como comparar aos pilotos de Fórmula 1. Eles sabem dos riscos de acidentes graves a que estão expostos, inclusive fatais neste ambiente. Quanto mais precaução, melhor, e, pelo que nos chega de informação, não foi bem isso que ocorreu.

Mauri Fontes

Santo André



Convite

Em nome de certamente muitos que compartilham meu raciocínio, estendo ao excelentíssimo senhor ministro da Defesa nacional o convite para assumir suas reais e importantes funções em nossa Pátria, na defesa de nossas fronteiras amazônicas, na retirada imediata de invasores das terras indígenas demarcadas, de criminosos, retirada de garimpeiros, pescadores, caçadores e madeireiros, todos ilegais. Convidamos a combater o crime organizado e o tráfico de drogas na região conhecida pelo nosso presidente como ‘local perigoso de nossas fronteiras’. Para ter mais tempo para focar em suas verdadeiras atribuições, sugerimos parar de se preocupar e criar fatos referentes ao sistema eleitoral, que nada dizem respeito a seu cargo, e se trata de atribuição privativa da sociedade civil, regulada pela Constituição e suas leis e regulamentos, assuntos políticos que, segundo a própria Lei Magna, os integrantes das Forças Armadas estão proibidos de exercer ostentando seus cargos militares.

Ruben J. Moreira

São Caetano



Encareceram – 1

E muitos comerciantes aproveitam o oba-oba desses tempos difíceis para disparar os preços. Tem essa também, infelizmente (93% dos brasileiros sentiram alta dos preços desde o começo do ano, diz pesquisa).

Isabelle Fadel

do Facebook



Encareceram – 2

<EM>Gratidão eterna ao homem do campo por não ter ficado em casa. Melhor pagar mais caro ou não ter o que comprar e consumir?

Rosália Almeida

do Facebook



Encareceram – 3

A população não tem quem a represente quando se trata de fiscalização por preços abusivos. Então a culpa é da guerra, do presidente, dos índios etc.

Mario de Sisto

do Facebook



Encareceram – 4

Desde quando? Só para que tenham uma ideia de quando o povo começou a sentir a alta dos preços, vejam só essa situação: o óleo de soja, que era vendido a preço médio de R$ 3,90 na região antes do início da pandemia, agora, depois de mais de dois anos de pandemia, o mesmo óleo de soja é comercializado a preço médio de R$ 11! Esse é só um exemplo de como a população, de modo geral, está sofrendo com o oportunismo dos empresários, tanto do setor de comércio (supermercados) quanto dos produtores, que aproveitaram tal situação para lucrar ainda mais. E para completar a irresponsabilidade com o povo, o transeunte que está ocupando a cadeira de presidente do nosso País tem a coragem de dizer que vai pedir para que os supermercados reduzam seus lucros sobre os alimentos. No dia em que um empresário deixar de pensar em seu lucro para ajudar, seja por pedido de presidente ou o que quer que seja, podem crer que ele já está louco!

Ailton Confortini

do Facebook