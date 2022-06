Zezé di Camargo leva chave de Graciele Lacerda sem querer e a deixa trancada para fora de casa!

16/06/2022 | 17:10



Perrengue! Graciele Lacerda compartilhou com seus seguidores que após ir ao salão de beleza, ela acabou ficando trancada para fora de casa! Sem ter muito o que fazer, a jornalista sentou no chão e gravou Stories para contar de sua situação:

- Estou eu aqui no escuro, sentada no chão de casa, Jolly chorando do outro lado porque está ouvindo minha voz, e esperando o mô chegar, porque eu estava com meu carro no salão e como ele foi para São Paulo por causa de um compromisso, ele quis trocar de carro. Aí ele me deixou a caminhonete, pegou meu carro e foi para São Paulo.

Em seguida, ela explicou que com a troca dos carros, acabou ficando sem a chave de casa:

- Minha chave de casa estava dentro do meu carro. Agora estou aqui, esperando ele chegar daqui meia hora com a chave de casa para eu poder entrar. Estou morrendo de fome e não consigo entrar em casa.

Após a espera, Graciele voltou aos Stories no momento em que ela acreditava que poderia ser Zezé subindo no elevador.

- Eu estou achando que eles chegaram. Rezem aí, gente, o elevador está subindo, se passar do número 20.

Felizmente, eram eles! A jornalista comemorou e foi para dentro de sua casa. Quem nunca ficou trancado para fora, não é mesmo?