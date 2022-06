Chope Madalena, de Santo André, chega às lojas Pão de Açúcar na Capital

Do Diário do Grande ABC



16/06/2022 | 16:32



A partir de agora os growlers de 1 litro de chope da Madalena, localizada à Rua Araçatuba, bairro Santa Maria, em Santo André, no Grande ABC, estão disponíveis em lojas do Pão de Açúcar. A marca premium de cerveja que já é encontrada no marketplace da rede chega em cinco endereços na Capital.

A parceria de venda faz parte da estratégia de ampliação de negócios da marca, estabelecendo presença em outras plataformas de venda e ampliando o alcance em todo o Estado de São Paulo e território nacional.

“Nossa intenção é continuar abrindo caminho para ampliar nossas vendas, facilitando cada vez mais o acesso do consumidor ao nosso produto”, comenta Renan Leonessa, gerente de marketing da Madalena.

Confira onde encontrar:

Pão de Açúcar Perdizes: Rua Cardoso de Almeida, 472

Pão de Açúcar Ana Rosa: Rua Domingos de Morais, 486

Pão de Açúcar Jabaquara: Avenida Engenheiro Armando A. Pereira, 2.022

Pão de Açúcar Tatuapé: Rua Serra de Bragança, 647

Pão de Açúcar Santana: Rua Doutor Cesar, 1.234