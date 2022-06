Em entrevista, Simaria desabafa sobre Simone: -Não significa que você venceu junto e tem que morrer como duplinha para sempre

16/06/2022 | 15:11



Tensão entre as coleguinhas! Como você tem acompanhado, as coisas não parecem estar muito boas entre Simone e Simaria. Recentemente Simaria conversou com Leo Dias e expôs algumas questões envolvendo a irmã, como seu atraso no show da dupla em Caruarú e um desentendimento nos bastidores do Programa do Ratinho.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, que vai ao ar no próximo dia 19, Simaria desabafou novamente:

- A gente venceu junto. Mas não significa que se você venceu junto tem que morrer como duplinha para sempre.

A cantora também destacou o fato de que apesar de tudo, existe muito amor entre as duas e a exposição acaba se tornando algo desafiador.

- Você sabe quantas pessoas já tentaram quebrar isso? Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade. Não é fácil.