Estado libera recurso de R$ 16 milhões para Hospital Nardini e obras no piscinão de Mauá

16/06/2022 | 14:16



O governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou nesta quinta-feira liberação de R$ 16 milhões para investimentos na cidade de Mauá. Desse total, R$ 9 milhões serão destinados para custeio do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, e R$ 7 milhões para obras de drenagem no Piscinão do Paço, que promete acabar com problema crônico de enchentes no Centro do município.

O anúncio dos recursos ocorreu durante a manhã desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, em visita do governador ao Hospital Nardini. Ao lado do tucano estava o secretário estadual de saúde, Jeancarlo Gorinchteyn; e os prefeitos da região Marcelo Oliveira (PT), de Mauá; de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL); de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB); de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB) e o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade), além de outras autoridades.

Em menos de uma semana, é a segunda vez que Rodrigo Garcia visita o Grande ABC - no último sábado ele anúncio série de investimentos para Santo André e entregou casas populares na cidade. "É a primeira vez que venho a Mauá como governador do Estado e, além do recurso para o equipamento público, tenho a alegria de anunciar mais R$ 7 milhões para drenagem do piscinão de Mauá, iniciativa que busca acabar com um problema que já dura há mais de 40 anos aqui na cidade. Será construído um túnel em cima da linha do trem para drenar a água do piscinão para o Rio Tamanduateí", finalizou.

O secretário estadual de saúde falou sobre a importância do investimento para o principal equipamento da área da cidade. "O Hospital Nardini atende cerca de 2,8 milhões de pacientes e, não apenas de Mauá, mas também de outras regiões do Grande ABC. A liberação dessa verba vai ajudar muitas pessoas que estão aguardando para fazer exames e cirurgias eletivas. Somente aqui na região são mais de 60 mil pacientes aguardando intervenções cirúrgicas", declarou Jeancarlo Gorinchteyn.

O governador segue em agenda nesta quinta-feira pela região. Após a visita ao Hospital Nardini, Garcia irá liberar a reforma de 323 moradias em Diadema pelo programa estadual Viver Melhor.