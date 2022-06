Gisele Bündchen estampa capa da ForbesLife Fashion e fala sobre amadurecimento: Me sinto melhor agora do que aos 20 anos

16/06/2022 | 14:10



Ela está de volta! Após quatro anos longe das capas de revistas, Gisele Bündchen estampa a capa da segunda edição da ForbesLife Fashion.

Junto de um ensaio feito em Miami, nos Estados Unidos, a modelo fala sobre amadurecimento, longevidade e cuidados que passou a ter consigo mesma ao longo dos anos.

- Eu me sinto melhor agora do que aos 20 anos. Com o amadurecimento passei a entender que o corpo é o nosso templo e tudo que comemos, a frequência com que nos exercitamos e especialmente nossos pensamentos afetam nossa saúde.

Gisele ainda completou falando da importância destas ações:

- Vigiar os pensamentos e consumir conteúdos positivos são coisas essenciais para manter nossa frequência energética elevada e ter uma melhor qualidade de vida.

A revista física chega às bancas ainda neste mês, e já está disponível no aplicativo da Forbes Brasil.