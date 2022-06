Morre o vereador paulistano Arnaldo Faria de Sá, aos 76 anos

Do Diário do Grande ABC



16/06/2022 | 13:59



O vereador paulistano e ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá (Progressistas) morreu na manhã desta quinta-feira (16), em São Paulo. Ele tinha 76 anos. A informação foi confirmada em nota da Câmara Municipal da Capital. O legislador estava internado com Covid-19 no Hospital Nova Star, na Zona Sul da Capital paulista, desde a semana passada. O sepultamento está marcado para ocorrer nesta sexta-feira (17), às 10h, no Cemitério Congonhas, local onde está sendo realizado o velório.

“Lamento profundamente o falecimento do vereador Arnaldo Faria de Sá. Advogado, professor e deputado federal por oito mandatos, Faria de Sá trabalhou praticamente a vida toda pela defesa dos idosos e pelos direitos dos aposentados e pensionistas. Na Câmara Municipal de São Paulo era o presidente da Comissão do Idoso e Assistência Social. Fará muita falta como vereador parceiro e combativo na luta pela aprovação dos Projetos de Lei importantes para São Paulo. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”, informou, em nota, o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil).



Faria de Sá fez a maior parte da carreira política no PTB, legenda que defendeu por 18 anos. O então deputado se mudou para o PP em 2018. Foi no Partido Trabalhista Brasileiro que estreitou o relacionamento com o deputado estadual Campos Machado (Avante), que nesta quinta-feira lamentou "profundamente o falecimento, não apenas de um amigo, mas de um companheiro com quem convivi, por anos e anos, quando estávamos no PTB, é quem sempre me dirigi como se fosse um verdadeiro irmão".



"Foi um político sério e notadamente que trazia a lealdade no coração, o que é muito raro nos dias de hoje. A verdade é que São Paulo e o Brasil perdem um político competente, honesto e que sempre se preocupou com as pessoas, principalmente com os idosos, transformando sua vida em favor dos mais necessitados e dos mais oprimidos. A tristeza é imensa, mas o homem faz o que pode e Deus o que quer. A lembrança do Arnaldo vai perdurar eternamente nos nossos corações", disse Campos Machado, presidente estadual do Avante.



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Faria Sá, a quem chamou de “notório regimentalista”. “Ocupou inúmeras funções públicas e vocalizou com talento e habilidade os temas mais candentes de seu tempo. Deixa o exemplo de um homem público capaz de divergir e convergir com firmeza e flexibilidade, sempre com seu carisma e sua simpatia”, escreveu Lira em uma rede social.



Faria de Sá sempre teve ligação com o Grande ABC, onde cultivava laços políticos e de amizade. Em 8 de dezembro do ano passado, o vereador concedeu entrevista exclusiva à "Live do Diário", veiculada no Facebook do jornal, onde falou de sua relação com as sete cidades e criticou a insuficiência da rede de amparo aos idosos, dos quais sempre foi defensor. Na oportunidade, ele demonstrou indignação com a tentativa da OMS (Organização Mundial de Saúde), de classificar a velhice como doença. "Velhice é o diabo. Esses caras, em vez de ajudar, ficam atrapalhando", criticou. A instituição recuou logo depois.



Fora da política, Faria de Sá era um apaixonado pelo futebol. Ele chegou a ser presidente da Portuguesa de Desportos (1990-1993), que divulgou nota de pesar. "Arnaldo teve diversos cargos dentro da Lusa tais como Presidente da Diretoria Executiva, do Conselho e da Assembleia Geral, membro nato."

Arnaldo Faria de Sá, que deixa a esposa, duas filhas e três netos, nasceu em São Paulo no dia 30 de dezembro de 1945. Iniciou sua carreira profissional como office-boy e atuou também como contabilista, advogado e professor. Foi deputado federal por oito mandatos, secretário municipal de Esportes e de Governo da cidade de São Paulo, coordenador e um dos fundadores da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública e um dos principais defensores dos aposentados e pensionistas do serviço público e do INSS durante as votações das reformas das Previdências dos governos FHC, Lula, Dilma e Temer.