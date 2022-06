Ana Maria Braga está em Portugal para pagar promessa; confira os detalhes!

16/06/2022 | 13:11



Ana Maria Braga tirou uma folguinha do Mais Você, mas dessa vez é por um bom motivo. A apresentadora compartilhou em seu Instagram que está em Portugal. No vídeo postado, Ana Maria avisou os seguidores que já está em terras portuguesas e preparada para a missa em homenagem à Nossa Senhora de Fátima:

- Oi, gente, olha onde eu cheguei! Falei que vinha pra Portugal. Hoje à noite estou podendo passear um pouco. Já vim pegar Nossa Senhora, já está comigo. Estou com meus companheiros inseparáveis: Paulo Machado e Manuzinha, minha nora. Paulo que sabe tudo. Estamos no Porto, cidade do Porto, e queria que vocês soubessem que estou ligadinha em vocês, morrendo de saudade, depois de amanhã tem a missa. Espero que vocês estejam lá no Facebook, no Instagram, acompanhando tudo, porque vai abençoar o Brasil inteiro, para um Brasil melhor, uma vida melhor.

Vale lembrar que a apresentadora do Mais Você está cumprindo uma promessa que fez na primeira vez que teve câncer. Ela prometeu ir à Portugal no feriado de Corpus Christi para visitar a imagem da santa.

Noite no Porto, em Portugal, saudades, escreveu na legenda.