Ingram Micro Brasil anuncia parceria com ExaGrid, provedor de armazenamento em camadas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/06/2022 | 11:55



A Ingram Micro Brasil, subsidiária de uma das maiores distribuidoras globais de tecnologia, firmou acordo com a ExaGrid, o único provedor de armazenamento de backup em camadas do setor com sede na América do Norte. As empresas, que já têm uma parceria de sucesso nos Estados Unidos há 17 anos, apostam na ampliação da relação comercial para reforçar a presença da ExaGrid no Brasil e expandir a oferta de soluções de armazenamento de backup em camadas aos integradores e revendedores da Ingram Micro no País.

A solução de armazenamento de backup em camadas da ExaGrid se destaca por contar com uma Landing Zone exclusiva de cache de disco, repositório de retenção de longo prazo, e arquitetura de escalabilidade horizontal, na qual os dispositivos podem ser incorporados aos poucos à proporção que os dados armazenados crescem.

Com o novo acordo, a ExaGrid integrará o portfólio da unidade de negócios de Appliances da Ingram Micro Brasil, sob o guarda-chuva de Advanced Computing. A distribuidora também irá auxiliar a fabricante na educação do mercado de backup tradicional. “A ExaGrid terá a oportunidade de explorar nosso grande ecossistema, além de contar com um rol de serviços de valor agregado que oferecemos aos clientes e que viabiliza diversos negócios. Por outro lado, os canais terão acesso a soluções tecnológicas únicas na indústria, além de um programa estruturado e com vários benefícios para o parceiro”, destaca Roberto Gero, diretor de Advanced Computing da Ingram Micro.

A ExaGrid vem passando por um grande crescimento institucional, com trimestres recordes no ano passado, e planeja manter este avanço com a ajuda de parceiros de canal, especialmente a Ingram Micro. “A parceria tem se iniciado de uma forma incrível, com muita sinergia entre as empresas. Também disponibilizamos no Brasil uma série de benefícios para o canal, como um programa de certificação opcional para que as revendas sejam habilitadas a fornecer treinamentos de nossas soluções, equipe local de vendas e engenheiros, não necessidade de inventário e suporte ao cliente”, finaliza Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.