Beyoncé anuncia data de lançamento de novo álbum

Para a felicidade do mundo pop, Beyoncé anunciou na madrugada desta quinta-feira, 16, o lançamento de seu próximo álbum, Renaissance, para o dia 29 de julho.

A novidade foi divulgada no site oficial e nas redes sociais da cantora e diz "Act 1. Renaissance", o que dá a entender que o projeto será dividido em partes.

O disco deve ter 16 faixas, como aparece na função de pré-save da Apple Music.

No site, também é possível salvar o projeto antecipadamente no Spotify.

Este será o sétimo álbum de Beyoncé e o primeiro após Lemonade, lançado em 2016.

Antes disso, em 2018, ela lançou um disco em parceria com o marido Jay-Z, chamado Everything Is Love, utilizando o nome artístico do casal, The Carters.

Nos últimos dias, a cantora já havia levantado suspeitas de que estaria trabalhando em um novo projeto, já que apagou a foto de perfil de todas as redes sociais e fez publicações misteriosas em seu site oficial.