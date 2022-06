Aspirador robô: modelos entram em promoção na KaBuM!; descontos vão a até R$ 670

Da Redação

Do 33Giga



16/06/2022 | 09:55



Os robôs aspiradores de pó da linha KaBuM! Smart – do próprio e-commerce – entram em promoção. Os descontos chegam até a R$ 600.

Os robôs aspiradores de pó – já avaliados pelo 33Giga – são aliados multiusos. Eles apresentam várias funções de limpeza, incluindo até mesmo passar o pano úmido além de eliminar o pó, bateria durável com carregamento automático, filtro de alta eficiência (HEPA) – que combate os vilões da alergia como o mofo, pólen, poeira e ácaros.

Alguns do robôs aspiradores de pó têm controle via smartphone, compatível ainda com Alexa ou Google Assistente, para garantir aquela tranquilidade de saber que tudo está sob controle.

Veja os modelos em promoção na Kabum.

Aspirador de Pó Robô KaBuM! Smart 500

Quer aquela força para varrer, aspirar e passar pano? Este modelo faz tudo isso, com cinco funções disponíveis de limpeza e três tipos de movimento.

Ao substituir o reservatório de pó por água, o aspirador conta com um plano acoplado que dá conta do recado, atuando em diferentes tipos de piso e embaixo de móveis.

Apresenta ainda o Filtro de Alta Eficiência (HEPA), sensores infravermelhos anticolisão e antiqueda, além de retorno automático para a base. O Smart 500 pode ser controlado pelo aplicativo KaBuM! Smart, além de ser compatível com Amazon Alexa e Google Assistant.

De R$ 1.472,63 por R$ 899 à vista no PIX. Para os clientes Prime Ninja, programa de vantagens do KaBuM!, o valor promocional é de R$ 799 à vista no PIX.

Aspirador de Pó Robô KaBuM! Smart 100

Um modelo mais compacto, com eficiência. Traz quatro modos de limpeza e retorna de forma automática à base após a finalização do serviço.

Na limpeza dos cantos do ambiente e de móveis, chega a menos de 2 cm das bordas, além de apresentar sensores antiqueda e anticolisão, reservatório de água, opção do pano e o Filtro de Alta Eficiência (HEPA).

O Smart 100 pode ser controlado pelo aplicativo KaBuM! Smart, além de ser compatível com Amazon Alexa e Google Assistant. De R$ 1.178,84 por R$ 607,91 à vista no PIX.

Aspirador de Pó Robô KaBuM! Smart 700

Com mapeamento IR 360º, traz funcionalidades de navegação a laser 3D e giroscópio de alta precisão para um mapeamento preciso do ambiente e uma limpeza mais eficiente, com maior autonomia da bateria (cerca de 140 minutos).

Ele ainda é capaz de ultrapassar obstáculos de até 1,5 cm e seus sensores antiqueda e anticolisão detectam as barreiras durante o trajeto, redirecionando a rota sempre que encontrar um obstáculo pela frente.

Apresenta também o Filtro de Alta Eficiência (HEPA), cinco funções de limpeza, três níveis de água para a opção umedecida e é altamente silencioso. O modelo Smart 700 pode ser controlado pelo aplicativo KaBuM! Smart, além de ser compatível com Amazon Alexa e Google Assistant.

Para quem deseja ver essa máquina inteligente em ação, basta acompanhar mais detalhes no vídeo produzido pelo estúdio do KaBuM! TV.

De R$ 1.894,63 por R$ 1.282,41 à vista no PIX.