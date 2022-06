Pacheco lamenta mortes de Dom e Bruno e cobra punição 'com o rigor da lei'

16/06/2022 | 09:32



O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), lamentou a confirmação do assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips no Vale do Javari e cobrou a punição dos envolvidos no "rigor da lei".

"É com enorme pesar que recebo a notícia de que foram encontrados os restos mortais do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips", escreveu Pacheco no Twitter. "Em respeito às vítimas, à Amazônia e à liberdade de imprensa, espero que todos os criminosos envolvidos sejam punidos com o rigor da Lei."

A confirmação das mortes veio após Amarildo Oliveira, conhecido como "Pelado", preso por suspeita de participação no desaparecimento, confessar envolvimento no crime.

Superintende regional da Polícia Federal, Eduardo Alexandre Fontes disse que, conforme Pelado, Pereira e Phillips foram assassinados com arma de fogo.

Uma das hipóteses sob investigação é que os corpos tenham sido carbonizados antes de serem enterrados. Após serem levados pelo suspeito à área das buscas, a polícia encontrou os corpos, que foram levados à Atalaia do Norte.

Na quarta-feira, o superintendente regional da PF afirmou em coletiva de imprensa que os investigadores levaram Pelado e Oseney da Costa de Oliveira, também suspeito de envolvimento no crime, para a área de buscas no rio Itaquaí, onde foram encontrados partes de corpos, classificados pela investigação como "remanescentes humanos".