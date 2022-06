Thaila Ayala desabafa após seu marido receber nudes nas redes sociais: O que faz uma mulher se colocar nesse papel?

16/06/2022 | 09:10



Situação chata! Thaila Ayala usou as suas redes sociais para falar de um assunto bem chato envolvendo o seu casamento e o seu amado, o ator Renato Góes. No Feed do seu Instagram, a atriz postou um vídeo de poucos segundos e revelou que o marido está recebendo nudes nas redes sociais. Na gravação, ela questionou o motivo de uma mulher se colocar nesse papel e se mostrou surpresa:

- Você, mulher, que manda foto da sua bunda, dos seus órgãos genitais, do seu peito para homens casados, juro, eu juro quem puder me responder, é verdadeira a minha curiosidade de verdade. Eu morro de vontade de entender o que se passa na cabeça. Eu acho que se a mulher não se dá ao respeito ou se ela acha, enfim, cada um com seu negócio de respeito, se ela não se respeita e se ela acha que isso é tudo bem, massa, cada um com seu corpo suas regras., iniciou.

E, continuou:

- Agora você desrespeitar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, que nunca te desrespeitou, você desrespeitar um casamento, você desrespeitar uma mulher que está no puerpério, juro eu fico tão constrangida por ser da mesma raça às vezes. Meu Deus, mal sabem que eu vejo tudo, que eu sei de tudo e eu fico meu Deus o que se passa, que constrangimento. Por favor, me mande por DM, por fake, mas de verdade queria entender o que leva, qual a motivação.

Na legenda do vídeo, Thaila ainda continuou com o desabafo:

Num mundo onde falamos tanto de empatia entre mulheres, de mulheres dando a mão para outras mulheres, onde acredito que devíamos estar nos fortalecendo, acreditando uma nas outras, nos apoiando? me deparar com esse tipo de coisa diariamente é muito bizarro. O que faz uma mulher se colocar nesse papel? E mais do que isso, desrespeitar uma outra mulher, um casamento, uma outra mulher com um neném de 6 meses, no puerpério, é muito bizarro. Será que essas pessoas tem noção que elas podem destruir uma família com isso? Pois já vi isso acontecer de perto?Será que é de fato essa é a intenção que pulsa no coração dessa mulher? Talvez de fato seja muito inocência minha mas não consigo acreditar que uma alma pulse nessa frequência! Sério me conteeemmm tô curiosa REALLLL!

Vale pontuar que Thaila e Renato estão juntos desde 2017 e oficializaram a união em 2019.