Dell: novos PCs desktop e All-in-One chegam ao mercado; preços partem de R$ 5,5 mil

A Dell anunciou ontem (15) o lançamento no Brasil dos novos desktops da linha XPS e dos equipamentos All-in-One Inspiron 24, ambos com fabricação nacional, na unidade industrial de Hortolândia (SP). Os produtos contam com um novo design e configurações atualizadas que já incluem a 12ª geração de processadores Intel Core e o sistema operacional Windows 11.

Veja os detalhes dos modelos, de acordo com a fabricante.

Desktops XPS

Os novos desktops da linha XPS trazem um amplo conjunto de tecnologias de última geração e uma arquitetura de resfriamento mais robusta. Da Dell, trata-se da edição XPS mais poderosa já produzida.

Para garantir desempenho em relação a geração anterior, o novo projeto teve sua estrutura ampliada, com tamanho cerca de 42% maior. O ganho de espaço interno permitiu acomodar componentes de altíssimo desempenho, como a última geração de placas de vídeo NVIDIA RTX 3060 e os processadores de 12ª geração Intel Core, além de slots para armazenamento e memória RAM adicionais.

Com essas configurações, o desktop XPS é capaz de rodar softwares profissionais que exigem processamentos pesados como de imagens, vídeos e conteúdo 3D.

O modelo ainda recebeu um upgrade na memória, agora DDR5 – o que representa desempenho até 50% mais rápido do que nos padrões DDR4 convencionais. Além disso, para garantir o resfriamento correto e dos componentes, o sistema de refrigeração também foi reprojetado para entregar um equipamento que, além de mais potente, opera numa temperatura menor e é mais silencioso.

No quesito expansibilidade, o usuário pode adicionar até 4 armazenamentos (2 slots M.2 SSD PciE Gen 4 e 2 HDs convencionais).

Além disso, o equipamento suporta até 4 pentes de 32GB de memória RAM, totalizando 128GB. Para facilitar os upgrades, o novo XPS foi projetado com um gabinete, que dá ao consumidor a autonomia de abrir e realizar intervenções na máquina sem a necessidade de ferramentas.

All-in-One Inspiron 24

Voltado para os usuários que necessitam de uma solução completa de computador e monitor em um só sistema, a nova geração do All-in-One Inspiron 24 entrega uma experiência multimídia rica e bom desempenho.

O modelo com tela FullHD de 23,8” e alto-falantes frontais chega com um novo design, mais compacto e moderno, que otimiza o espaço abaixo da tela enquanto não está sendo utilizado – permitindo que o consumidor guarde o teclado.

Com o alto desempenho gráfico e computacional da 12ª geração de processadores Intel Core, permitindo que mais tarefas sejam processadas mais rápido, o equipamento também ganhou mais performance com o uso de memórias mais rápidas (3200MHz) e inclui a tecnologia de tela Comfort View Plus, que reduz a emissão de luzes azuis (prejudiciais à saúde) via hardware, trazendo maior conforto sem alterar a fidelidade das cores reproduzidas.

O novo All-in-One Inspiron 24 agora também suporta 99% da paleta de cores sRGB.

Para entregar ainda mais versatilidade a esse formato, o equipamento conta ainda com uma entrada HDMI, o que permite que o consumidor o utilize tanto como monitor quanto como televisão (quando ligado a receptor externo).

Outra melhoria está na câmera FullHD (o dobro da resolução do modelo anterior) com hardware de redução de ruídos e software de ampla faixa dinâmica, auxiliando na clareza das imagens em diversas condições de iluminação.

Em termos de conectividade, o novo Inspiron 24 passa a ser o primeiro modelo All-in-One da Dell já com o padrão de Wi-Fi 6, que entrega maior velocidade e estabilidade na transferência de dados na rede local e internet.

Preço e disponibilidade

Os produtos já estão disponíveis na loja virtual da Dell a partir de: