Governador volta ao Grande ABC hoje para liberar recursos

Do Diário do Grande ABC



15/06/2022 | 23:50



O governador Rodrigo Garcia (PSDB) volta hoje à região para anunciar a liberação de recursos para duas cidades. A agenda começa por Mauá, às 11h30, onde ele confirma o repasse de R$ 9 milhões para auxílio no custeio do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini e mais R$ 17,7 milhões destinados a obras de infraestrutura urbana. O segundo município a receber o tucano será Diadema, em evento previsto para as 13h, quando autoriza a reforma de 323 moradias em núcleos habitacionais pelo Viver Melhor, programa estadual iniciado no DER, em São Bernardo, que também já beneficiou residências no Jardim Santo André.



Segundo a Prefeitura de Mauá, os recursos destinados ao Nardini serão pagos em seis parcelas de R$ 1,5 milhão, até o fim do ano. Os valores vão auxiliar nas despesas do equipamento, incluindo exames, consultas e cirurgias, entre outros serviços de assistência à saúde da população. O custo mensal da unidade, conforme a administração municipal, é de R$ 9,5 milhões.



Até 2019, o Estado transferia ao município a quantia mensal de R$ 1 milhão como cofinanciamento para a manutenção do hospital. No entanto, não houve a continuidade do convênio porque a gestão anterior do município, de Atila Jacomussi (SD), não solicitou ao Estado a renovação, de acordo com o governo atual, do prefeito Marcelo Oliveira (PT).



A demanda para auxiliar no custeio do Hospital Nardini começou a ser costurada ainda no fim do ano passado e passou pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, cujo presidente é o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). À época, a articulação foi realizada entre os prefeitos que integram o colegiado e o ex-secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Marco Vinholi. O ex-governador João Doria (PSDB) e o atual mandatário do Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia, também participaram das articulações.



DIADEMA

A parada em Diadema para autorizar a reforma de 323 moradias em núcleos habitacionais fecha articulação iniciada em março, quando representantes da Secretaria Municipal de Habitação e do governo do Estado vistoriaram áreas indicadas pelo município para o Viver Melhor.



O projeto contempla pintura externa, reformas das partes hidráulica e elétrica, troca de piso, portas e janelas, instalações nos banheiros, inclusive com colocação de vasos sanitários. No caso, a cidade solicitou à Secretaria do Estado da Habitação a inclusão de 555 unidades.



Na época, o secretário de Habitação de Diadema, Ronaldo Lacerda, conduziu comitiva que visitou casas na Vila Mulford, na Vila Odete, no núcleo Inverno/Verão, no Jardim Inamar e no Jardim Portinari. No entanto, não foram divulgadas as localidades que serão beneficiadas nem valores disponibilizados.<TL>