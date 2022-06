Pacto industrial

Do Diário do Grande ABC



15/06/2022 | 23:59



Universidades, municípios, entidades da sociedade civil e empresas decidiram ontem firmar um pacto regional para o fortalecimento da indústria. O acordo surgiu na reunião inaugural do fórum instaurado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC para discutir e propor caminhos capazes de estancar a fuga de unidades fabris das sete cidades, movimento que se intensificou nos últimos anos. Os resultados práticos obtidos logo no encontro inicial demonstram que os atores envolvidos estão realmente dispostos a aproveitar a oportunidade para resolver a complexa questão da desindustrialização.



Entendeu-se finalmente, a se tomar como parâmetros os resultados da reunião, que a indústria precisa se aproximar da universidade. É, aliás, o que este Diário sempre defendeu – inclusive aqui neste espaço. Muitas das respostas procuradas pela primeira podem estar sendo discutidas intramuros pela segunda sem que oportunidade e necessidade nunca se encontrem. O fórum nasceu exatamente para eliminar essa distância.



Existem 39 faculdades espalhadas pelas sete cidades. Colocados em prol da causa, professores e alunos destas tantas instituições podem encontrar soluções que a indústria precisa para se reinventar. Uma das metas já foi inclusive traçada. A academia – representada ontem por UFABC (Universidade Federal do ABC), USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e FSA (Centro Universitário Fundação Santo André) – comprometeu-se a adequar currículos para formar a mão de obra demandada pelo setor.



Com o tamanho e a competência de seu campo universitário, o Grande ABC tem capacidade não apenas para estancar o processo de desindustrialização local, mas também para se tornar modelo de desenvolvimento sustentável do segmento fabril para todo o País – e, assim, voltar a encantar o Brasil, como ocorreu nos idos da década de 1950, quando as montadoras descobriram a região e começaram a instalar por aqui as suas unidades. O primeiro passo do fórum foi auspicioso. Que venham os próximos!