A mulher deve estar onde quiser

Ser mulher no mercado de trabalho é desafio diário. As jornadas duplas ou triplas, como cuidar da carreira, família e do lar são ainda mais complexas quando desempenhamos profissões tipicamente exercidas por profissionais do sexo masculino. Pesquisa divulgada este ano pela FGV-Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à dos homens. Os dados revelam que 51,56% das mulheres têm cargos registrados, enquanto 71,64% dos homens ocupam posições nessa situação.



Quando decidi seguir a carreira de engenharia química, profissão ocupada majoritariamente por homens, sabia de todos esses percalços, mas a vontade de ter realização profissional com algo que movia a minha paixão falou mais alto. Depois de ter feito escola técnica em metalurgia e não conseguir colocação no mercado devido a vagas apenas para o sexo masculino, ingressei na Faculdade de Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia – curso cuja maioria também era no sexo masculino. Ao ingressar no mercado, veio o primeiro desafio. Na minha primeira visita a uma sala de controle observei que não havia sanitários femininos no estabelecimento e todos os profissionais do departamento eram homens. Nesta hora, tive que recorrer a algumas das artimanhas para conquistar o meu lugar naquele território, como usar gírias e falar de futebol, além de, claro, me destacar nas minhas entregas e resultados.



Atualmente, como uma das lideranças femininas na planta industrial da Braskem no Grande ABC, não poderia abrir mão do compromisso de motivar e inspirar outras mulheres em suas carreiras. Aqui não existem barreiras de gênero para profissionais dedicados, qualificados e experientes. Cerca de 90% das vagas internas de liderança foram ocupadas por mulheres nos últimos anos, incluindo a área industrial. No ano passado, 58% dos selecionados no programa de estágio eram do perfil feminino. Em nosso programa de diversidade já capacitamos mais de 3.000 pessoas e alcançamos conquistas importantes como a adequação de uniformes de trabalho para gestantes, programas de estágio específicos para mulheres, salas de aleitamento e licença-maternidade de seis meses.



Apesar das realizações alcançadas, ainda há vasto campo para ser explorado no mercado de trabalho. Como uma das líderes de companhia ainda majoritariamente masculina, minha missão é deixar um legado, inspirando outras profissionais da área para que possamos, cada vez mais, ter representatividade no setor petroquímico. Afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser estar.



Ivete Silva Jesus é gerente de produção da Braskem.



Gratidão

Seria muito mais óbvio e cauteloso se aguardássemos pelo aniversário deste nosso Diário para agradecer e parabenizar seu superintendente, diretores, seus repórteres, seu corpo técnico/gráfico e todos os seus funcionários pela grande performance do informar que recebemos diariamente do mesmo. Não podemos deixar de registrar que, pela dignidade de praticar o excelente jornalismo regional, este que é o maior expoente de jornal regional do País, nos presenteia em nosso dia a dia. Nosso Diário, dentro de seu veio de liberdade de imprensa, permite a todos que se manifestem por meio desta Palavra do Leitor, coluna esta que se encontra sempre aberta para imprimir nossas posições, sejam elas de teóricas, críticas ou elogios e sempre respeitando nossas crenças e posições. Portanto, nossa gratidão e privilégio pelo qual somos presenteados.

Cecél Garcia

Santo André



Gilmar Mendes!?

‘Ninguém discute se houve ou não corrupção.’ Palavras de Gilmar Mendes em relação à Operação Lava Jato. Realmente não há necessidade de discutir isso, pois o povo sabe e viu as devoluções da dinheirama da corrupção. Devemos discutir o ‘ato formal’ ou seja a inércia ou omissão da Justiça que só descobre que não devia ser Curitiba e sim Brasília a instância onde os processos contra Lula deveriam ser julgados, e agora estão prescrevendo, devido à idade, o que é muito conveniente para o acusado Lula. A prisão provisória, do que é dito e existe para que o acusado não fuja, ‘destrua’ provas ou até alerte seus cúmplices. Tortura, senhor ministro, sofrem os brasileiros sem dinheiro, que são acusados de atos e crimes que nunca cometeram e chegam a ficar um ano ou mais presos, pois a nossa Justiça é lerda e seletiva. Não tenho ‘pena’ de corruptos!

Tânia Tavares

Capital



Contrapeso

A segurança jurídica é abalada quando os próprios defensores da Constituição a desrespeitam, não honram as nobres togas que os embalam, são parciais e não se sentem impedidos em julgar causas envolvendo antigos parceiros. Daí o gesto de contrapeso do Congresso, atuando como o VAR do futebol, para amenizar a situação, objetivando corrigir excessos onde equilíbrio, transparência e imparcialidade são imprescindíveis.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Tem controle

Todo dia vejo em manchetes aumento do número de infectados pela Covid. E nunca vejo fiscalização de aglomerações irregulares, em especial na Consolação, terra de ninguém aos fins de semana. As ditas minorias não podem virar maiorias em desrespeito e falta de educação em relação à Covid. Lá tem aglomerações de centenas, barulho e imundície até as 7h e ninguém escuta ou vê isso! Quero só dormir e ir e vir, sou minoria, idosa. Cadê os direitos humanos ou, no caso, ‘desumanos’. A hipocrisia da ciência e da prefeitura é desrespeito total. E hoje alguns podem tudo usando a palavra ‘minoria’. O Brasil nunca será sério. E a violência só aumenta também.

Marieta Barugo

Capital