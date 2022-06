Esculturas de onças da Jaguar Parade 2022 serão expostas em São Paulo

Da Redação



15/06/2022 | 18:11



A Jaguar Parade, intervenção artística urbana que reúne esculturas de onças-pintadas estilizadas, ganha exposição de 16 de junho a 15 de julho, aberta ao público, em diversos pontos da cidade de São Paulo: Shopping Cidade São Paulo, Shopping Grand Plaza, Shopping D e Shopping Tietê Plaza, além de alguns pontos na Avenida Paulista. As onças da edição de 2022 foram customizadas por artistas como Vinícius Zoia, Cecil Chique, Cintia Abravanel, Luiz Escañuela, Celair Ramos (Buga Peralta), Isabela Ferreira Juliano, entre outros.



A Jaguar Parade é apresentada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, Isa CTEEP e PremieRpet.



O projeto tem como objetivo chamar a atenção para a degradação da fauna silvestre do país, em especial da onça-pintada, que corre risco de extinção. Segundo o IBAMA, no Brasil essa espécie é considerada vulnerável e já se enquadra na categoria "quase ameaçada" de extinção.



A Artery, responsável pela iniciativa, já organizou eventos como a CowParade e importou a Elephant Parade no Brasil e agora, com apoio das Nações Unidas e outras organizações globais de proteção ambiental, dá continuidade ao projeto da Jaguar Parade. A primeira edição da Jaguar Parade aconteceu em novembro de 2019, reunindo por volta de 90 estátuas, assim sendo, na época, colocada como a maior exibição de arte urbana em céu aberto da história da cidade. Quase 10 milhões de pessoas nas ruas e parques de São Paulo foram impactadas com a exibição, contando também com um número estrondoso de impressões em mídias sociais, chegando a mais de 55 milhões de acessos.



Uma das novidades da edição de 2022 é que no mês de setembro, as esculturas criadas em São Paulo irão para a segunda etapa da exposição, que acontecerá na cidade de Nova Iorque, mesmo período que acontece a 77ª Assembleia Geral da ONU, com importantes líderes debatendo temas relevantes para um futuro mais sustentável. As peças serão expostas nos grandes centros, como United Nations Headquarters, Rockefeller Center, World Trade Center, Central Park Zoo, The High Line, JFK Airport, La Guardia Airport entre outros, com o intuito de serem leiloadas, com renda 100% destinada a projetos de conservação das onças-pintadas, presente em vários países da américa latina.



Serviço Exposição Jaguar Parade 2022

Data: de 16 de junho a 15 de julho

Local:

Shopping Cidade São Paulo - Av. Paulista, 1230.

Shopping D - Av. Cruzeiro do Sul, 1100 - Canindé

Shopping Tietê Plaza- Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jardim Iris

Shopping Grand Plaza - Av. Industrial, 600 - Centro, Santo André - SP-

Gratuita e aberta ao público