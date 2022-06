Retrospectiva das férias - I CTBC reunifica a região. Acidente do trabalho em São Caetano. Rio Grande ensaia a industrialização.

Ademir Medici

15/06/2022 | 17:21



SANTO ANDRÉ

1957 - CTBC comunica-se com os primeiros acionistas. Demonstra início realizador. Coloca a região, então formada por cinco municípios, em condições de igualdade com bairros paulistanos tradicionais, avançando entre Osasco (ainda distrito da Capital) e Guarulhos

SÃO BERNARDO

1922 - Comunicado ao delegado geral que, 23 de maio, na cadeia local, o preto João de Aguiar, 45 anos, casado, que se achava recluso, pôs termo à existência, enforcando-se com um lenço.

SÃO CAETANO

1932 - Em 4 de junho, numa das unidades da Matarazzo, o operário Giovani Casagrande, de 42 anos, residente em São Caetano, quando trabalhava numa máquina foi atingido por uma porção de soda cáustica no olho direito. Sofreu perda quase total da vista. Foi atendido na Santa Casa de São Paulo.

DIADEMA

1907 - Nascimento, em 8 de junho, de Henrique Blank, líder autonomista.

MAUÁ

1917 - Em 14 de junho, Maria Benedetti Gallo nasce em Itatiba (São Paulo). Veio com a família para Mauá em 1938. Aqui se casou com o carroceiro Aldo Gallo, que fazia ponto na estação da cidade.

RIBEIRÃO PIRES

1927 - Em 7 de junho tem início a Semana Eucarística, numa iniciativa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, presidida por Antonio Arruda. Era vigário de Ribeirão Pires o padre Carlo Porrini.

RIO GRANDE DA SERRA

1902 - Do correspondente do Estadão: fomos informados de que muito em breve serão montadas na Estação Rio Grande diversos estabelecimentos industriais. Desejamos que isso se realize, porém esperamos que os senhores industriais venham munidos de muita força de vontade e... dinheiro, a fim de não acontecer o mesmo que as empresas Alfredo Neves, Levy, Calderaro, Gali e outros congêneres.

ESTADO DE SÃO PAULO

1902 - Em 21 de maio, Bernardino de Campos era eleito presidente do Estado. Obteve 195 votos em São Bernardo, hoje Grande ABC.

CAPITAL - Em 1º de junho, inaugurada a Escola Prática de Comércio, atual Alvares Penteado.

Diário há meio século

Quinta-feira, 15 de junho de 1972 - Ano XV, número 1868

Manchete - Medici (presidente da República) inaugura hoje (15-6-1972) a Petroquímica União.

SANTO DO DIA

Vito. Viveu entre o final do século III e início do século IV na Sicília Ocidental. Padroeiro do bairro do Brás.Albertina Berkenbrock. Viveu apenas 12 anos, entre 1919 e 1931, no povoado de São Luís, município de Imaruí, em Santa Catarina.

MUNICIPIOS BRASILEIROS



No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Piquete. Elevado a município em 1891, quando se separa de Lorena.

Hoje também é o aniversário do Estado do Acre.

Pelos Estados: Arês (Rio Grande do Norte); Capinópolis (Minas Gerais); Itajaí e Witmarsum (Santa Catarina); Monteirópolis (Alagoas); São José dos Quatro Marcos (Mato Grosso); Tefé (Amazonas); Três Lagoas (Mato Grosso do Sul); e Valparaíso do Goiás (Goiás).