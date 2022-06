Mãe de Sérgio Hondjakoff fala sobre internação do filho: -Vai ser a última

15/06/2022 | 17:10



Melhoras! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Sérgio Hondjakoff teve um surto e ameaçou seu pai de morte. Após a repercussão do vídeo onde ele aparecia transtornado, diversos famosos, como Rafael Ilha e Evandro Santo falaram sobre o uso de drogas e a participação da internação na desintoxicação.

No último sábado, dia 11, o ator se internou em uma clínica de reabilitação em Sorocaba. Já nesta quarta-feira, dia 15, sua mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, falou sobre o filho em uma entrevista ao G1. Ela ainda se mostrou esperançosa com a melhora do filho:

- Meu filho é dependente químico há 16 anos e já teve dez internações em clínicas. Dessa vez vai dar certo e, se Deus quiser, será a última internação do meu filho. Ele vai vencer, assim como muitos já venceram esse vício maligno.

Carmen Lucia ainda aproveitou o momento para falar sobre a ajuda de Rafael Ilha. O ex-Polegar ficou mais de 40 minutos tentando convencer Sérgio a se internar.

- Ele socorreu meu filho e a minha família quando a gente mais precisava e conseguiu uma clínica.

Vale lembrar que Rafael já foi internado por vício em drogas, e hoje em dia tenta ajudar outros dependentes químicos, como o intérprete de Cabeção de Malhação. A seguir, confira outros famosos que falaram abertamente sobre suas doenças.