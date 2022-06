Ryan Gosling aparece pela primeira vez caracterizado como Ken do filme Barbie

15/06/2022 | 17:10



A caracterização do Ken para o filme Barbie foi divulgada pela Warner Bros. Pictures e deixou os fãs de queixo caído. Isso porque a primeira imagem de Ryan Gosling no live-action ficou irreconhecível. Ele interpretará o famoso boneco no longa metragem e apareceu com os cabelos totalmente platinados e um novo bronzeado.

No tweet que trouxe a novidade, a empresa ainda reforçou a data de estreia, que já havia sido divulgada quando a Warner postou a primeira imagem oficial do filme, onde aparecia a protagonista Margot Robbie. O filme irá para as telonas em 21 de julho de 2023.

O boneco utilizado para a referência de Gosling foi Earring Magic Ken, de 1993. Versão em que os cabelos do personagem estão platinados, diferentemente do tradicional castanho.