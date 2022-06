Caminhada gratuita explora a vida noturna LGBTQIAP+ em São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



15/06/2022 | 16:55



Na próxima quinta-feira (16/6), a caminhada “A Vida Noturna LGBTQIAP+ no Centro de São Paulo” vai explorar diversos locais da capital paulista. A iniciativa de Carlos Beutel, do Apfel Restaurante Vegetariano, tem o apoio do jornalista e agitador cultural Maurício Coutinho e contará com a presença do jornalista Leão Lobo, que irá conduzir o passeio.

O passeio a pé passa por endereços icônicos na região central da cidade, por exemplo, onde existiram as boates Medieval, Homo Sapiens, Massivo e ABC Bailão. A última, inclusive, ainda está em atividade e atrai multidões.

A caminhada “A Vida Noturna LGBTQIAP+ no Centro de São Paulo” marca a retomada desse tipo de atividade na região, e a participação é totalmente gratuita. O grupo se encontrará na porta principal da Biblioteca Mário de Andrade (Rua da Consolação, número 94) e partirá às 20h.