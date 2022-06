Com volta de Huertas, seleção de basquete é convocada para Eliminatórias da Copa

15/06/2022 | 16:28



Contando com o retorno de Marcelinho Huertas, a seleção brasileira masculina de basquete foi convocada nesta quarta-feira. O técnico Gustavo De Conti chamou 14 jogadores para duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. O Brasil vai enfrentar o Uruguai, em Montevidéu, no dia 30 deste mês, e a Colômbia, em Barranquilla, em 3 de julho.

A seleção já está classificada para a próxima fase, mas quer ganhar ritmo para os jogos complicados que terá pela frente na segunda etapa da disputa. De Conti terá pela frente rivais como os Estados Unidos, Porto Rico e México.

A nova lista do treinador conta com a base das anteriores, quando o Brasil superou justamente Uruguai e Colômbia, em Franca, no interior de São Paulo. O grupo de atletas vai se apresentar à comissão técnica no dia 21, próxima terça-feira, em São Paulo. Os treinos serão no Clube Paulistano.

Entre os jogadores quem se consolidando no time estão Georginho, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Gabriel Jaú, Gui Deodato, Rafa Mineiro, Elinho e Lucas Mariano. Já o armador Marcelinho Huertas retornou ao time após grande temporada no Tenerife, da Espanha. Também volta Rafa Luz, do Bilbao.

"Esses dois jogos fora de casa são fundamentais para a nossa campanha nas Eliminatórias. Já estamos classificados para a segunda fase. Respeitamos Uruguai e Colômbia, mas queremos voltar para casa com duas vitórias, já que a campanha dessa fase inicial é levada para a segunda. Chegar 100% contra EUA, Porto Rico e México é importante pensando na vaga no Mundial. Vamos trabalhar para seguir com essa sequência de vitórias", projetou o treinador.

A Copa do Mundo está marcada para o período de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023. Com 32 seleções, a competição terá três sedes: Japão, Filipinas e Indonésia.

Confira abaixo a lista dos convocados:

Armadores: Elinho (São Paulo), Rafa Luz (Bilbao Basket), Marcelo Huertas (Tenerife);

Alas-Armadores: Georginho (Sesi Franca) e Gui Deodato (Minas Tênis Clube);

Alas: Danilo Fuzaro (Paulistano) e Rafael Munford (Pinheiros);

Alas-pivôs: Gabriel Jaú (Bauru), Rafael Mineiro (Flamengo), Lucas Dias (Sesi Franca), Bruno Caboclo (São Paulo) e Renan Lenz (Minas Tênis Clube);

Pivôs: Lucas Mariano (Sesi Franca) e Wesley Castro (Mogi das Cruzes).