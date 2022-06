Murilo Huff posta vídeo do filho Léo se despedindo do pai: Te amo

15/06/2022 | 16:11



Momento fofura! O cantor Murilo Huff postou um vídeo se despedindo do filho Léo, resultado de seu relacionamento com Marília Mendonça, falecida em novembro de 2021. Nas imagens, é possível ver Huff apertando a mão do pequeno que diz eu te amo para o pai.

O sertanejo ainda revelou como é difícil a despedida:

Quem é pai ou mamãe e trabalha viajando sabe o quanto essa parte dói... Papai já está morrendo de saudades. Amor da minha vida.

A declaração cheia de carinho entre pai e filho encantou os internautas, que responderam nos comentários sobre a ternura do momento em família.