Obituário - 15 de junho de 2022

Ademir Medici



15/06/2022 | 15:55



SANTO ANDRÉ

Ermelinda Loureiro Lopes, 98. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vergilio Victoriano, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lizanete Silva Bardelati, 86. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anézio Francisco dos Reis, 84. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Therezinha de Moraes Faria, 85. Natural de Severínia (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elba Bariani Barbosa, 82. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Diones Ferreira, 77. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Modesto da Silva, 43. Natural de Santo André. Farmacêutico. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Irene Giacomini, 99. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Olga de Dea Selaide, 97. Natural de Campo Grande (Mato Grosso). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Apparecida Raphael Olímpio, 87. Natural de Paraguaçu Paulista. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maria José dos Santos Botaro, 87. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no Jardim São Roberto, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonor Ferreira Flauzino, 84. Natural de Oliveira (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Parque dos Pinheiros, em São Paulo, Capital.

Nery Gurian Capell, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Josefa Nunes Sobrinho, 80. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Francisco Xavier dos Reis, 78. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 10. Vale da Paz.

Ambrosina de Oliveira Davi, 78. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Laércio Lorencini, 77. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Maria Lúcia Cachaleri Rincon, 77. Natural de Poá (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Valdelice Andrade Gouveia Silva, 68. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Maria Gregoria Cardoso Martins, 91. Natural de Guimarães (Maranhão). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Natália Ferreira Lima, 84. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Velada em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Delmo Trente, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10.



D I A D E M A

Laura Ruiz Prudêncio, 87. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema Amaro da Silva, 84. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Cosme Leandro dos Santos, 79. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel José Ferreira, 78. Natural da Barra de São Miguel (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Maria Rosa da Conceição, 72. Natural de Serraria (Paraíba). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Soares, 65. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Joana Luiza da Mata dos Santos, 57. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Joaquim Pinto, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Aurélio. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Reinaldo Vieira dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ema, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheiras.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Adolfina Perez, 90. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.