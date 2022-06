Achievements: GitHub passa a celebrar marcos do desenvolvedor dentro da plataforma

Da Redação, com assessoria

15/06/2022



Disponível em versão beta pública, desenvolvedores agora podem ver suas realizações nos perfis do GitHub. Trata-se do recurso Achievements, que visa comemorar os marcos do usuário, sejam os primeiros commits, seja o fato de fazer parte de um voo em Marte.

O Achievements celebra e mostra a jornada do desenvolvedor dentro do GitHub. A ideia é que as pessoas possam fazer uma viagem pela memória enquanto relembram seus trabalhos anteriores. É possível compartilhar essas realizações nas mídias sociais para mostrar os novos badges conquistados. No início, apenas alguns achievements serão enviados, mas, ao longo do tempo, começarão a mostrar uma imagem mais clara do usuário e do trabalho pelo qual ele é apaixonado.

Vale destacar que exibir as conquistas no perfil é completamente opcional. Embora elas possam ser vistas por qualquer pessoa que visualize um perfil público, nas configurações de perfil é possível optar por não mostrar os achievements. Quem optou anteriormente por não ter nenhum dos badges existentes (Arctic Code Vault, GitHub Sponsor, Mars Helicopter 2020) será excluído por padrão.

A proposta do GitHub é que os desenvolvedores sintam prazer ao descobrir as conquistas em seu próprio perfil e no de seus colegas colaboradores e mantenedores. Com base nessas descobertas, eles serão capazes de inferir os critérios para desbloquear seus próprios achievements. Um exemplo é o Galaxy Brain, que celebrará uma atividade em discussões uma vez que outro usuário tenha considerado aquela resposta útil.