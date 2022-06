5 apps de segurança gratuitos para quem mora em São Paulo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/06/2022 | 13:55



Quem vive em São Paulo (SP) sabe como a vida pode ser agitada. O problema é que a pressa, correria e superpopulação deixam os cidadãos expostos a assaltos, furtos, arrastões, sequestros e outros crimes, que causam medo nas pessoas, principalmente nas mulheres. Entretanto, é possível contar com a tecnologia para evitar esses momentos de risco. Conheça cinco apps de segurança gratuitos que você pode usar no dia a dia.

É importante ressaltar que usar esses aplicativos não significa que você estará completamente seguro. E mais: é preciso atenção ao acessá-los quando estiver na rua, pois pegar seu smartphone pode ser arriscado. Fique sempre atento!

1. SP Serviços

Neste aplicativo disponível para Android e iOS, você pode acessar várias ferramentas do Governo do Estado, incluindo algumas dedicadas à segurança pública. Entre elas, está o SSP Unidades Policiais, que ajudar as pessoas a encontrarem unidades policiais pela cidade. É possível checar informações da unidade procurada, como endereço, telefone e e-mail.

2. Civi

Este aplicativo traz informações e alertas em tempo real para que você evite situações de risco em determinada região. Aqui, os próprios usuários registram os acontecimentos. O evento passa por um processo de validação pela equipe antes de ser publicado. Também é possível ficar sabendo sobre as novidades da cidade pela seção de Notícias SP. Está disponível para Android e iOS.

3. 190 SP

Em 2022, o Governo do Estado de São Paulo lançou aplicativos que possibilitam solicitar atendimento emergencial. A ideia do app da Polícia Militar – disponível apenas para iOS – é digitalizar cada vez mais esse tipo de pedido, não sobrecarregando as linhas de telefone disponíveis. Você pode registrar denúncias de violência doméstica, perturbação do sossego, disparo de alarme, aglomeração, entre outras.

4. Bombeiros Emergência

O aplicativo para chamar os bombeiros também vem para facilitar pedidos de ajuda, tendo a digitalização como aliada. Você pode informar incêndios, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamentos e paradas cardiorrespiratórias. Está disponível para Android e iOS.

5. SP+Segura

Este app para Android e iOS é uma plataforma móvel colaborativa que conta com um mapa no qual você pode saber o que acontece ao seu redor, em tempo real. Em algumas regiões já existem módulos e viaturas da Polícia Militar, Bombeiros e Guarda Municipal prontos para atender aos chamados feitos pelo programa. Também tem como proposta fazer denúncias e solicitar ajuda.