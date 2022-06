Ex-BBB Nego Di se defende de acusação de golpe em vendas na internet

15/06/2022 | 13:21



Após divulgar produtos em sua loja virtual chamada "Tá di Zuera", o ex-BBB Nego Di recebeu reclamações de atraso nas entregas e usou o Stories do Instagram nesta terça-feira, 14, para se explicar.

"Eu estava em São Paulo, viajando, e bem por fora do que estava acontecendo. Vi que a galera estava mandando mensagem e aí eu voltei e fui ver. Por erro de quem estava responsável pela logística de produtos da empresa, as entregas foram atrasadas e a transportadora, que já tinha pegado outro serviço, se recusou a começar a fazer as entregas", disse ele.

O humorista explicou que a área de logística precisou procurar outra transportadora e acabou atrasando o processo. "Eu cheguei aqui em Porto Alegre e o bagulho estava um caos. Por ser muito barato, todo mundo estava achando que era golpe e que não iria receber. Passei ontem e hoje correndo para entender e resolver esses problemas."

Segundo ele, a partir da próxima segunda-feira, 20, a loja vai realizar os estornos para quem se arrependeu das compras e garantiu que as entregas serão feitas para quem quiser esperar. "A gente está entregando, mas por conta própria, com carros de amigos, e está indo devagar, porque são muitos produtos e a galera se atrapalhou."

Nego Di disse que, para recompensar os clientes pelo transtorno, a empresa vai fazer o reembolso e depois entrar em contato com cada um para oferecer o mesmo produto a um preço menor. Horas depois, ele voltou ao Stories e comentou sobre uma reportagem feita pelo Balanço Geral, da RecordTV, que falava sobre o ocorrido.

"Atraso é a coisa mais comum que existe em empresa de entregas e lojas. A única diferença é que eu nunca vi matéria dessas empresas na Record", disse ele que ameaçou entrar com uma ação judicial contra a emissora.