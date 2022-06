Hailey Bieber fala da sua recuperação e desabafa sobre paralisia de Justin Bieber: - Uma situação muito assustadora e aleatória

15/06/2022 | 13:11



A modelo Hailey Bieber comentou sobre sua recuperação após o mini derrame que sofreu em março de 2022. A empresária deu entrevista para o programa Good Morning America promovendo sua nova marca de cosméticos, Rhode. Durante o bate-papo, Hailey explicou como está após passar por uma cirurgia para fechar um buraco em seu coração:

- Me sinto muito melhor depois dessa situação, me sinto bem. Você sabe que fiz um procedimento para fechar esse buraco no meu coração. E estou apenas dando ao meu corpo tempo para me curar e me recuperar. Foi um pouco difícil para me recuperar do procedimento, apenas me dando tempo para poder malhar novamente e me sentir normal, se isso fizer sentido, mas estou indo bem agora. Não preciso mais tomar nenhum medicamento, então me sinto bem.

Perguntada sobre a paralisia de seu marido Justin Bieber, ela respondeu que foi um grande susto, mas que ele também está se recuperando. Lembrando que o cantor veio a público na última sexta-feira, dia 10, anunciar que estava com parte de seu rosto paralisado devido a uma doença chamada Ramsay Hunt. Segundo especialistas, a paralisia facial e a perda auditiva são sintomas passageiros na maioria dos casos.

Sobre isso, Hailley ainda completou dizendo que a crise dela e a dele acontecerem tão perto fez com que o casal se aproximasse:

- Ele está indo muito bem, está melhorando a cada dia. Ele está se sentindo muito melhor. E obviamente foi apenas uma situação muito assustadora e aleatória de acontecer, mas ele vai ficar totalmente bem. E estou grata por ele estar bem. Eu acho que o lado bom disso, honestamente, é que isso nos aproximou muito, porque estamos passando por isso juntos, estamos lá um para o outro, estamos apoiando um ao outro, e há alguém que realmente liga para você através destes tempos. Ou seja, acho que o lado bom desses tempos loucos.