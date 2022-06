Karol ignora alerta de Adriane Galisteu no Power Couple Brasil e arma trapaça

15/06/2022 | 13:11



Como você já viu, Anne, esposa do cantor Pe Lanza quebrou uma das regras do programa e fez com que a DR da semana passada fosse cancelada, e essa semana, apesar dos participantes terem sido avisados por Adriane Galisteu, Karol decidiu arriscar e tentar a sorte.

Mussunzinho e a esposa foram os dois que venceram a Prova dos Casais na última terça-feira, dia 14 e ganharam o poder de escolher a formação da DR nesta quarta-feira, dia 15. Durante a noite a empresária então decidiu tentar combinar uma estratégia com Anne mais uma vez.

- Se vier [o poder de troca de casais] vocês de ligam, avisou Karol.

Durante a conversa, a companheira de Mussunzinho disse que ela e o marido não vão votar em Brenda e Matheus para colocá-los na DR, mas se tiverem o poder de trocar os casais, irão jogar Bretheus na berlinda desta semana, vai ter Quebra Power! Mas Pe Lanza e Anne admitiram que não haviam entendido direito o plano, e a Karol decidiu cobrir o microfone e explicar mais uma vez o plano, será que teremos mais punições?

Na manhã da última terça-feira, dia 14, a apresentadora do reality já havia avisado os casais que a quebra das regras poderia render em castigo para os jogadores, mas Karol não parece ter se importado nem um pouco, né?