As 25 melhores pousadas do mundo em 2022 – 4 brasileiras estão no ranking

As três melhores pousadas do mundo em 2022 são a The Toulson Court Scarborough, situada em Scarborough, na Inglaterra, a Candleberry Inn on Cape Cod, no Massachusetts (EUA), e a Pousada Quarto Crescente, localizada em Trancoso, na Bahia.

O ranking faz parte do Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo que leva em consideração as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor. Além da seleção de pousadas, o site divulgou outras listas, como a de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e a de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

As melhores pousadas do mundo

A Pousada Quarto Crescente não é a única brasileira na lista. A Pousada Gaia Viva, em Igaratá, no interior de São Paulo, desponta na 10ª colocação, a Casa da Ilha do Mel – Pousada de Charme, na Ilha do Mel, foi eleita a 20ª melhor pousada do mundo, e a Pousada Do Vale, em Fernando de Noronha, surge logo em seguida, em 21ª.

Confira a lista do Travellers’ Choice Awards 2022 com as 25 melhores pousadas do mundo em 2022. Acesse os links nos nomes para conferir detalhes e fazer reservas.

As melhores pousadas do Brasil

Veja a lista das melhores pousadas do Brasil. Clique nos nomes para conferir mais detalhes e fazer reservas.

Por dentro da Quarto Crescente a melhor pousada do Brasil

Divulgação Pousada Quarto Crescente, em Trancoso

A Pousada Quarto Crescente é a melhor brasileira no ranking das 25 melhores pousadas do mundo. Avaliado como excepcional no Booking, com a impressionante nota de 9,9, este refúgio em Trancoso, na Bahia, tem quartos amplos, com camas com dossel e lindas vistas para os jardins que o cercam.

Um dos destaques é o café da manhã incluso na diária, servido em um bufê com iogurte caseiro, sucos naturais, frutas, pães integrais, tapiocas, bolos caseiros, frios, água de coco, açaí, omeletes e ovos mexidos e muito mais. Fora isso, a pousada conta com piscina, hidromassagem e spa.

As diárias na Pousada Quarto Crescente partem de R$ 560. É exigida reserva mínima de duas noites.

As outras pousadas premiadas do Brasil

Pousada Gaia Viva

Pet friendly, esta pousada situada em Igaratá, a 85 km de São Paulo, fica em meio a uma linda área verde, onde é possível fazer trilhas e avistar lagos. A estrutura inclui piscinas, restaurante com pensão completa, suítes e chalés. É um dos melhores lugares do interior de São Paulo para viajar com cães.

Casa da Ilha do Mel – Pousada de Charme

Com serviço de primeira, acomodações confortáveis e ótima localização – em frente a Praia de Fora, uma das mais bonitas da Ilha do Mel –, este refúgio oferece ótimos dias para quem deseja curtir a linda natureza da região. São apenas cinco acomodações, entre bangalôs e suítes, o que contribui ainda mais com a privacidade.

Pousada Do Vale

Com a 21ª colocação no ranking das melhores pousadas do mundo, a Pousada do Vale fica em uma área verde conhecida como Jardim Elizabeth. O melhor de tudo é que bastam 10 minutos caminhando para alcançar praias como a do Cachorro e a do Meio. O local conta com 12 acomodações, piscina, spa e um ótimo restaurante.