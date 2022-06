Torcida do Botafogo invade CT para 'cobrar' melhor rendimento no Brasileirão

15/06/2022 | 12:45



Alguns jogadores do Botafogo foram pegos de surpresa nesta quarta-feira. Integrantes da Torcida Fúria Jovem foram ao CT Lonier para cobrar o time pelos péssimos resultados no Brasileirão e a entrada na zona de rebaixamento. Invadiram o local batendo em portas para alguns despertarem - o treino será à tarde - e ainda gritaram com cinco atletas que estavam em parte de reabilitação física e fisioterapia.

"O que é que está pegando", ouviram Victor sá, Diego Gonçalves, Kayque, Lucas Fernandes e Del Piage, além de muitos palavrões. Sem ninguém para protegê-los, os cinco jogadores acabaram cercados, intimidados e obrigados a dar explicação por todo o elenco. A ira tinha alguns alvos, como Patrick de Paula, Lucas Piazon e Tchê Tchê, reforços que não estão rendendo o esperado na visão da torcida, além de Chay, remanescente da campanha do acesso em 2021.

São cinco jogos consecutivos sem vitórias - desde os 3 a 1 no Fortaleza na sexta rodada -, sendo quatro derrotas seguidas do Botafogo no Brasileirão, diante de Coritiba, Goiás, Palmeiras e Avaí, com 1 a 0 na segunda-feira. A torcida chamou o técnico português Luís Castro de "burro" e o time de "sem vergonha" após o revés diante dos catarinenses.

"A paciência com quem não tá comprometido com o projeto acabou no Botafogo", foi a mensagem da torcida antes mesmo da invasão ao CT. Apesar da intimidação, não houve violência física contra os assustados jogadores. Mas a exigência é por reação já diante do São Paulo, nesta quinta-feira, no Engenhão.

Os torcedores ainda prometeram retornar para falar com todo o grupo e com o treinador no trabalho desta tarde, com uma comitiva ainda maior. De volta à elite nacional somente nesta temporada, o temor por nova queda é grande, mesmo com o projeto da SAF do Botafogo ainda estar no começo.

"Essa p... é Botafogo, se aceitou jogar aqui comprou a ideia de melhorar a situação do Botafogo. Se tiver jogando mal tem que aguentar, time grande, time com torcida nacional é assim", disparou um torcedor. O clube não se manifestou até o início da tarde.