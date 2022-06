Irmão de Simaria entrega novo affair da cantora: - Ele é famoso, mas não canta, parece que ele atua

15/06/2022 | 12:11



Amor novo no ar? Durante a festa de aniversário de 40 anos de idade de Simaria, seu irmão Caio Mendes contou que a cantora está saindo com um ator. A informação foi dada em uma entrevista para o programa Fofocalizando do Sbt. A dupla de Simone está solteira desde o final de seu casamento, em agosto de 2021, com o espanhol Vicente Escrig, sendo que o casal estava junto há 14 anos.

Caio comentou sobre como a irmã é em relacionamentos e disse também que o flerte é sério, mas não expôs o nome do famoso misterioso:

Dona Simaria está com um paquera novo, é sério! Que eu sei, tem uns dois meses de papo, mas ela é muito mole, muito lenta. Ele é famoso, mas não canta, parece que ele atua.

Até o momento, a Simaria não se posicionou sobre o suposto romance.