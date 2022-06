Tom Hanks gera preocupação nos fãs após apresentar forte tremor nas mãos em evento

15/06/2022 | 12:10



Tom Hanks causou preocupação nos fãs após apresentar fortes tremores nas mãos durante um evento de divulgação da cinebiografia de Elvis Presley. Publicado com exclusividade pelo Daily Mail, o vídeo do ator de 65 anos de idade tendo dificuldades para segurar o microfone com firmeza enquanto falava gerou comoção na web e chamou a atenção para o estado de saúde do astro.

No registro gravado durante a festa de lançamento de Elvis, filme em que o artista interpreta o empresário do cantor, Hanks aparece de pé no palco brincando sobre as vantagens de gravar o loga-metragem na Austrália.

- Não há lugar melhor no mundo para fazer um filme do que aqui na Gold Coast. Já fiz filmes em Marrocos, Los Angeles, Nova York, Seattle e Berlim. Nenhum deles tem o que a Gold Coast tem, e o que é isso? Duas palavras. Nenhuma dessas outras cidades tem Dan Murphy.

Para quem não sabe, Dan Murphy não é o nome de um homem, mas sim uma rede local de lojas de bebidas alcoólicas. Bem-humorado, o ator completou em seguida:

- Que homem, que eu pude conhecer muito bem.

Em meio às brincadeiras, Tom segurava o microfone com a mão direita para interagir com os presentes e o tremor ficava cada vez mais evidente. Na tentativa de obter mais firmeza, o ator retirou a mão esquerda do bolso da calça e a posicionou na base do objeto. Ele ainda chega a trocá-lo de mãos algumas vezes, gerando especulações na internet sobre os motivos por trás da dificuldade de segurar o aparelho.