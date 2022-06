Luana Piovani diz que relação com Pedro Scooby está 'cada vez melhor'

15/06/2022 | 12:04



A atriz Luana Piovani contou que a relação com o surfista Pedro Scooby, ex-marido dela, está "cada vez melhor". Os dois são pais de Dom, Bem e Liz.

Nos stories do Instagram, Luana contou que, a partir desta quarta-feira, 15, estará em Jerusalém, em Israel, para passar os últimos 15 dias de férias.

O motivo, segundo ela, seria para agradecer 'tanta benção e tanta coisa boa acontecendo'. Dentre elas, está a boa convivência que tem com o ex-marido.

"Estou com saudade de Jesus, mas aquela coisa mais física. Vou para Jerusalém agradecer. Meus filhos crescendo com saúde, minha relação com o Pedro cada vez melhor, meus pais aqui, trabalhos, oportunidades, amigos, tanta dádiva", comentou.

A atriz se disse "emocionada" por poder fazer a viagem e contou que o namorado, o empresário Lucas Bitencourt, irá a acompanhar na viagem, já que ele nunca visitou a cidade.

Ela afirmou que, em 2020, iria passar a Páscoa em Jerusalém, mas não foi por conta do início da pandemia da covid-19. "Eu não consigo nem imaginar a minha emoção depois de ter passado por esse pesadelo que foi essa pandemia", disse.