UE aciona Reino Unido judicialmente por anúncio de mudanças no acordo após Brexit

15/06/2022 | 11:24



A União Europeia decidiu lançar uma ação legal contra o Reino Unido, em resposta a medidas unilaterais do país para abandonar partes do acordo fechado entre as duas partes após o Brexit, afirmaram autoridades nesta quarta-feira. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, insistiu que está aberto a uma solução conjunta fora dos tribunais.

A lei proposta pelo Reino Unido busca retirar controles alfandegários para alguns produtos que entram na Irlanda do Norte, vindos do restante do Reino Unido. Isso se chocaria com partes do acordo comercial assinado menos de dois anos atrás pelo premiê Boris Johnson e pela UE.

O bloco considera que a decisão unilateral viola as leis internacionais e é inaceitável. Vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic disse em entrevista coletiva em Bruxelas que deseja manter conversas com o Reino Unido a fim de dar mais segurança ao povo e às empresas na Irlanda do Norte, mas insistiu que as soluções devem ser encontradas dentro do chamado Protocolo da Irlanda do Norte. Sefcovic não excluiu a imposição de tarifas sobre bens do Reino Unido no futuro, caso a disputa não seja resolvida. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)