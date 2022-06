Shakira teria descoberto traição de Piqué após contratar agência de detetives

15/06/2022 | 10:11



Mais informações sobre o processo de término do relacionamento de Shakira e Gerard Piqué continuam a surgir! Segundo informações do programa de televisão espanhol El Gordo y la Flaca, do canal Univisión, a cantora teria descoberto a traição do jogador de futebol após contratar uma agência de detetives para confirmar a infidelidade com evidências.

A colombiana teria chegado a receber fotos comprometedoras do amado com outra mulher, mas pretende guardá-las a sete chaves. Ainda conforme o programa, Shakira fez um acordo e comprou os registros para garantir que eles nunca fossem divulgados.

Lembrando que a artista anunciou oficialmente que estava solteira no dia 4 de junho com uma breve nota divulgada pelo jornal El País. Contudo, até o momento, nenhum dos dois deu detalhes sobre os motivos que levaram à separação.