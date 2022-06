Elba Ramalho desmarca compromissos por problema de saúde

15/06/2022 | 10:10



A cantora Elba Ramalho compartilhou com seus seguidores, através de uma nota postada no Instagram, que testou positivo para Covid-19 e teve que cancelar sua participação no Arraial da Arara.

A publicação acalmou o coração dos fãs da cantora informando que os sintomas da paraibana são leves e que ela continuará fazendo testes regulares para que possa retornar às atividades em segurança.

Ao realizar um teste de rotina ontem, a cantora Elba Ramalho testou positivo para Covid-19. Embora os sintomas sejam leves, os próximos compromissos serão cancelados para que seja obedecido o atual protocolo de tratamento. Elba fará testes regulares até que seja comprovado que ela pode retomar as atividades com segurança.

Na legenda, a cantora de 70 anos de idade lamentou o cancelamento de sua aparição no Arraial e agradeceu aos fãs pelo carinho, compreensão e orações.