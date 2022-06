Vila Luzita recebe Circuito Andreense de Empreendedorismo

Renan Soares



15/06/2022 | 10:07



Nesta quarta-feira (15), a edição itinerante do Circuito Andreense de Empreendedorismo acontece na Vila Luzita, mais precisamente na praça da paróquia Nossa Senhora do Rosário (no cruzamento da rua Alcides Maia com a avenida Dom Pedro I). Das 10h às 16h, comerciantes e empreendedores poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no Centro Público de Emprego Trabalho e Renda (CPETR) de Santo André.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense e conta com a parceria do Sebrae, da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e da AGG Fiscal. Criado em 2018, programa tem como objetivo levar até os empreendedores das regiões mais afastadas do Centro, informações, serviços e oportunidades de qualificação para que possam obter melhores resultados em seus negócios, sem precisar se afastar do local onde atuam.

A ação conta com estandes da Sala do Empreendedor, para informações sobre a regularização de seus negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação, e do CPETR para o cadastramento de currículos, além dos estandes da Acisa e AGG Fiscal, e o veículo do Sebrae Itinerante.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais e itinerantes, o programa realiza também palestras mensais em espaços da educação espalhados pela cidade e palestras online. A programação do programa para o ano todo pode ser conferida no link http://bit.ly/Circuito2022