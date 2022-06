7 parques aquáticos em Orlando, Kissimmee e arredores

Paulo Basso Jr.

Os parques aquáticos em Orlando, Kissimmee e arredores são refúgios perfeitos para se refrescar no calor da Flórida. Afinal, durante o verão do Hemisfério Norte (de junho a setembro), os termômetros por lá passam facilmente dos 30ºC.

Há sete boas opções na região, algumas delas administradas pelos maiores conglomerados de diversão do mundo, como Disney World, Universal Studios e e SeaWorld Parks & Entertainment. Todos os complexos são perfeitos para quem viaja em família e deseja relaxar entre um dia e outro nos parques temáticos.

Parques aquáticos em Orlando, Kissimmee e arredores

Para quem deseja visitar um dos parques aquáticos em Orlando, Kissimmee e arredores, as opções são:

Veja as características de cada um deles para definir qual se adequa melhor ao seu estilo.

Volcano Bay

Paulo Basso Jr. Volcano Bay

O Volcano Bay, parque aquático da Universal, é o mais moderno de Orlando.

O visual do parque aquático da Universal é arrebatador. Um vulcão de 60 metros de altura com cascatas de frente para uma piscina de ondas que banham uma praia de areias branquinhas toma conta do espaço. O clima é polinésio, e o alto-astral domina o ambiente com músicas de surf, à la Beach Boys.

A Krakatau Aqua Coaster e a Ko’okiri Body Plunge, com uma queda de 70 graus, são as melhores atrações do complexo.

Mergulhar nas cachoeiras dos escorregadores Ohno of Ohya e Ohno Drop ou correr pelos escorregadores fechados Kala & Tai Nui também garantem muita diversão. Já o rio sinuoso Kapiko Kai e as vistas inesquecíveis da praia de Waturi são feitos para relaxar.

Blizzard Beach

Divulgação Blizzard Beach

Reza a lenda que uma estranha tempestade passou por Orlando anos atrás. Quando o sol reapareceu e o clima voltou ao normal, diversos escorregadores e montanhas degeladas passaram a compor o cenário da região. É essa pitoresca história que deu origem ao Blizzard Beach, parque aquático inaugurado pela Disney World em 1995.

Com estações de esqui, teleféricos e escorregadores com quedas livres de cair o queixo, o Blizzard Beach encanta pelo charme da neve artificial que reina por todos os lados do parque. Uma praia com areia branquinha ajuda a deixar ainda mais estranho (e divertido) o audacioso ambiente do complexo.

Uma das principais atrações do parque aquático em Orlando é o Summit Plummet, um tobogã de 36 metros voltado para adolescentes e adultos. Um dos mais altos e rápidos do mundo, o brinquedo, que representa uma enorme montanha, denominada Monte Gushmore, faz com que os visitantes escorreguem a quase 100 km/h.

A criançada, por sua vez, pode brincar em uma área especial com escorregadores menores e piscinas rasas. Além disso, o Blizzard Beach oferece atrações como boias relaxantes, piscinas de ondas, tubos e corredeiras.

Typhoon Lagoon

Divulgação Typhoon Lagoon

Inaugurado em 1989, o Typhoon Lagoon, outro parque aquático da Disney World em Orlando, representa um pequeno vilarejo que ficou em ruínas após ser atingido por uma tempestade. Por isso, as atrações e ambientes do complexo apresentam um aspecto rústico e tropical.

Na parte central do parque fica o Monte Mayday, onde está encalhado o Miss Tilly, antigo barco pesqueiro que é o símbolo do Typhoon Lagoon. Ao redor dele, praias artificiais e uma série de atrações fazem do complexo uma boa pedida para quem viaja em família e quer se refrescar no verão, quando o Sol de Orlando pega para valer.

Para os adolescentes e adultos, há brinquedos como o Crush’n’Gusher, montanha-russa aquática que desafia a gravidade e tem três circuitos diferentes. Outra boa pedida é passar o dia mergulhando de snorkel em um recife de corais. Há até tubarões, de verdade, por lá, mas não tenha medo: eles são inofensivos.

Entre uma atração e outra, vale a pena juntar a família e se divertir na enorme piscina de ondas – uma das maiores do mundo – que fica em frente ao Miss Tilly. Em certas épocas do ano, há até campeonatos de surfe por lá.

Aquatica

Divulgação Aquatica

Moderno, colorido e feito na medida para quem deseja relaxar nas férias. Assim é o Aquatica, parque aquático em Orlando que foi inaugurado em 2008 pelo grupo SeaWorld Parks & Entertainment.

O complexo conta com diversas atrações divertidas, todas elas situadas em torno de seis piscinas, rios de correnteza e uma praia artificial com areia branquinha, para quem deseja ficar apenas deitado em uma espreguiçadeira se bronzeando no forte calor da Flórida.

Entre as atrações mais populares do parque está o Omaka Rocka, toboágua que proporciona as mesmas sensações do skate.

Discovery Cove

Divulgação Discovery Cove

Esqueça as filas, a bagunça e as pernas doloridas. Diferentemente de todos os outros parques aquáticos em Orlando, Kissimmee e arredores, o Discovery Cove, que pertence ao grupo SeaWorld Parks & Entertainment, é um centro de lazer tranquilo, silencioso, feito na medida para quem deseja descansar.

Nunca há aglomerações por lá, pois o número de visitantes é limitado. Na prática, o local parece mais um resort que um parque temático, mesmo porque o sistema de alimentação é all inclusive. Mas isso, claro, tem seu preço. O Discovery Cove é um dos centros de lazer mais caros da Flórida.

O refúgio foi projetado a dedos para não assustar sua grande atração: os golfinhos. Com roupas especiais para mergulho cedidas pelo próprio parque, os visitantes são convidados, em grupos pequenos, a entrar em lagos artificiais e interagir com os mamíferos mais adorados do mundo.

Outra atração e tanto é o Freshwater Oasis, área para relaxar em família nas estações de águas termais ou fazer trilhas e avistar saguis e lontras. Não deixe também de ir ao The Grand Reef, perfeito para fazer flutuações e mergulhar em arrecifes onde é possível observar tubarões (através de janelas panorâmicas), arraias e peixes.

Legoland Water Park

Divulgação Legoland Water Park.

Tijolos coloridos não faltam nas piscinas do Legoland Water Park, que faz parte do parque temático Legoland Flórida e fica em Winter Haven, a cerca de 45 minutos de carro de Orlando.

Quem vai até lá pode se divertir em atrações como o Build-a-Raft River, na qual dá para personalizar sua própria jangada com peças gigantes de LEGO enquanto flutua ao longo de um rio cercado de palmeiras. Outra boa opção é o Splash Out com três toboáguas diferentes que passam por quedas de até 18 metros.

Para as crianças, a dica é o Joker Soaker, playground interativo com vários toboáguas e um baldão que despeja, de tempos em tempos, 1.300 litros de água. O Legoland Water Park também tem piscinas de ondas e uma área com personagens.

Island H2O Live!

Divulgação Island H2O Live!

O Island H2O Live! é o menos famoso e, por isso mesmo, mais vazio parque aquático em Orlando, Kissimmee e arredores. E isso é uma vantagem em tanto nos meses mais quentes do ano, quando rola a alta temporada do turismo nos EUA por conta das férias escolares.

De lazy rivers e cabanas privadas a toboáguas e piscina de ondas frescas, o centro de lazer é bem complexo. Entre as atrações mais populares estão Hashtag Heights, Live Streaming, Drop Down e Reply Racers. Quem quiser também pode relaxar em praias e piscinas rasinhas.

