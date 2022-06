Charge - 15 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



15/06/2022 | 09:49



O Observatório Social de São Caetano entrou com representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por entender que houve supostas irregularidades na elaboração do edital, realizado pelo presidente da Câmara Municipal, Tite Campanella (Cidadania), que prevê contratação de empresa de segurança terceirizada para realizar a vigia do prédio do Legislativo, no Centro da cidade.