Tite nomeia advogado ligado ao PT para diretoria jurídica

Da Redação



15/06/2022 | 09:42



O advogado Marcos Moreira de Carvalho é o novo diretor de Assuntos Jurídicos da Câmara de São Caetano. Exsecretário de Assuntos Jurídicos e Cidadania de São Bernardo e nome influente nos círculos do PT, o profissional foi nomeado para o cargo pelo presidente Tite Campanella (Cidadania) em portaria assinada no dia 12 de abril.

Carvalho atuou como secretário em São Bernardo nos oito anos de governo do prefeito Luiz Marinho (2009-2017). Sua ligação com o PT ficou clara na polêmica solenidade de entrega do diploma de cidadão são-bernardense, quando o autor da proposta, José Luis Ferrarezi, justificou-a sob a ótica partidária.

"O que ele fez pelo nosso partido, por todos os outros da base aliada, acabou sendo uma referência tão grande que, por si só, já justifica o título", disse Ferrarezi na sessão de 9 de novembro de 2016. Entre as razões para a concessão da distinção não há nada relacionado a atuação partidária. Carvalho é natural de Votorantim, no Interior paulista.

O advogado atua na Câmara de São Caetano desde 4 de janeiro de 2021, quando foi convidado para ser chefe de gabinete do vereador Beto Vidoski (PSDB). Em abril, Tite nomeou-o para a diretoria jurídica, com salário de R$ 17.487,86. O posto estava vago desde 28 de março, após a exoneração de Daniel Marcos Pastorini.