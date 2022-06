Marcelo Chehade decide apoiar Alex e Ana Carolina

Da Redação



15/06/2022 | 09:33



Vereador no quarto mandato e atual secretário de Esportes de Santo André, Marcelo Chehade (PSDB) decidiu apoiar, na eleição de outubro, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que tenta a reeleição, e a primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania), pré-candidata a deputada estadual.

Chehade chegou a cogitar a possibilidade de se lançar a federal, mas entende que a postura do PSDB em ter insistido muito tempo com o nome de Joao Doria (PSDB) à Presidência (e que no mês passado desistiu da disputa), prejudicou os postulantes tucanos. "Havia enxergado um cenário de viabilidade política boa, mas que esbarrou em dois fatores. O primeiro foi a briga do PSDB nas prévias, que acabou tendo resultado que a gente sabia que não daria certo. A gente apostou em Eduardo Leite. E seria ruim sair em um cenário com tamanha rejeição do Doria", disse.

"O outro fator foi o convite do Alex para apoiá-lo, que sempre está presente e envia muitos recursos para Santo André", contou. Segundo o secretário, outros vereadores também irão apoiar a reeleição de Alex Manente. Segundo o secretário, o deputado federal deverá destinar R$ 8 milhões para projetos de esporte em Santo André ainda neste ano. A expectativa é que R$ 5 milhões cheguem até o fim do mês. "Vamos aumentar ações na base esportiva, reformar piscina semiolímpica e investir em um campo sintético."

O apoio a Ana Carolina, segundo Chehade, também resgata o desejo de Santo André voltar a ter um representante na Assembleia. "Tenho certeza que ela vai levar para todo o Estado o importante trabalho que fez na cidade. comandando as ações sociais de Santo André", explicou o secretário de Esportes.

Chehade também contou que a decisão de apoiar Alex Manente e Ana Carolina Serra parte de um grupo de políticos da cidade, incluindo o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB). Segundo ele, a aliança com Pedrinho deve seguir até a eleição municipal de 2024, quando um dos dois deve colocar o nome à disposição para ser candidato à sucessão de Paulo Serra (PSDB) na Prefeitura. "Quando presidi o PSDB, trabalhei para trazer o Paulo de volta ao partido. E sabia que ele era o nome mais preparado naquela ocasião", afirmou. "Pedrinho e eu estaremos juntos nesse caminho. E essa aliança com Alex e Ana Carolina é o começo desse projeto", completou.