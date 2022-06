Futuro do setor industrial no Grande ABC começa a ser discutido em simpósio

Da Redação



15/06/2022 | 09:20



A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC promove hoje (15) a primeira reunião presencial do Fórum da Indústria do Grande ABC. O objetivo é reunir representantes do poder público, indústrias, universidades e demais instituições públicas e privadas do setor industrial. para incentivo o desenvolvimento regional. O evento começa às 10h na sede do Senac em Santo André, na Avenida Ramiro Colleoni, número 110.

A decisão de marcar reuniões a respeito do tema foi acertada durante o encontro Futuro da Indústria no Grande ABC, realizado pela agência, em maio, na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Na ocasião, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Zeina Latif, confirmou apoio do governo paulista para ouvir as demandas e propostas das sete cidades. Para o presidente da Agência, Aroaldo Oliveira da Silva, a criação deste fórum busca organizar reuniões para entender quais são os problemas setoriais e buscar alternativas de investimentos e relações com comércio exterior. "A partir daí, decidiremos ações do poder público, universidades, sindicatos e indústria, assim comopautaremos os governos estadual e federal", ressalta.

O presidente pontua que a reunião do último mês foi essencial para alertar sobre as atuais preocupações empresariais em relação a mão de obra qualificada. Dessa maneira, a agência destaca o compromisso em atender os objetivos institucionais para formar espaço parmanente de interlocução entre os setores públicos e privados e permitir a superação de entraves do desenvolvimento econômico do Grande ABC.