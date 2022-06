Episódio de No Limite desta semana tem reformulação de tribos e Prova da Comida, saiba como foi!

15/06/2022 | 09:11



Na última terça-feira, dia 14, foi ao ar mais um episódio de No Limite, e nesta semana, os competidores precisaram encarar a tão temida Prova da Comida. Mas antes, a tribo Sol teve a difícil missão de escolher dois participantes do grupo para mandar para a tribo Lua, com o objetivo de reequilibrar a competição.

Os únicos que não podiam ser mandados eram Rodrigo e Janaron, que haviam conquistado imunidade e tinham a chance de escolhem em usá-la para permanecer na tribo ou mantê-la e passar para a tribo Lua por decisão própria. Ambos decidiram usar a imunidade e permanecer na tribo. Após deliberação, foi decidido que quem mudaria de tribo seria Lucas e Clécio.

Prova da Comida

A prova valia imunidade e funcionou da seguinte forma: foram cinco duelos com um integrante de cada tribo. Foi servido um menu degustação para cada um e o primeiro participante que comesse tudo conquistaria um ponto. Para vencer, a tribo precisaria conquistar três pontos primeiro.

Ipojucan e Ninha Língua de bode e larva de laranja - Ipojucan venceu e tribo Lua fez um ponto;

Andrea e Charles: cérebro de bode e minhoca - Charles venceu e tribo Lua fez o segundo ponto;

Flavia e Clécio: ovo de cem dias e língua de bode - Flavia venceu e tribo Sol fez um ponto;

Victor Hugo e Rodrigo: cérebro de bode e tripa de galinha - Victor venceu e com isso, a tribo Lua levou a vitória da prova.

Eliminação

Depois, não teve jeito e a tribo Sol precisou ir para a eliminação. Após a contagem de votos, foi declarado por unanimidade que o eliminado desta semana era Rodrigo. Após a saída, o participante avaliou sua trajetória:

- O ponto mais alto foi que eu pude mostrar na minha capacidade mental e resistência. A gente sempre tem escolhas na nossa vida, e a gente decide por uma delas.