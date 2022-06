Bolsonaro critica o STF durante encontro com empresários na Capital

Da Redação



15/06/2022



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem, a uma plateia formada por empresários em São Paulo, que economia e política andam juntas. Ele voltou a criticar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e a dizer que foi alvo de fraude na eleição de 2018, a qual teria vencido no primeiro turno.

"Não podemos dissociar a economia da política. (Eu) não tinha nada para estar aqui. Nem levo jeito. Nasci para ser militar. Fiquei por 15 anos no Exército. Entrei na política meio por acaso. Passei 28 anos dentro da Câmara", disse Bolsonaro na cerimônia de abertura do 5º Fórum de Investimentos Brasil, o BIF, na Capital.

Bolsonaro repetiu a declaração, dada ao fórum conservador CPAC Brasil, no domingo, de que as eleições de 2018 foram fraudadas e por isso ele só venceu na segunda etapa da votação. "Tem gente melhor que eu? Tem milhares. Mas eleição para presidente em especial é um self-service. É o que tem na mesa. Não adianta pedir camarão se não tem camarão. Quero um cordeiro, não tem cordeiro. É o que está na mesa. Estando na mesa, você tem que escolher o melhor ou o menos ruim. E assim foi feito em 2018. Eu ganhei no 1º turno, mas não vou entrar em detalhes aqui."

No discurso aos empresários, bolsonaro criticou ministros do STF ­ Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, eleito ontem presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), têm sido alvos do presidente.

"Eu acredito, por favor, podem discordar, que Deus botou a mão sobre o Brasil. Nos deu a chance de abrir os olhos e falar o que queremos. De todo mundo se conscientizar que temos que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. E quem estiver jogando fora ­ e tem, naquela Praça dos Três Poderes­ tem que vir para dentro das quatro linhas. O normal era um chefe do Executivo conspirar para permanecer no poder e não o contrário", declarou Bolsonaro.

O Fórum de Investimentos Brasil ­ ou Brasil Investment Forum na sigla em inglês BIF ­ é o maior simpósio sobre investimentos da América Latina. O evento, que está na quinta edição, reuniu ministros, representantes de bancos de desenvolvimento eexecutivos de empresas para debater o ambiente de negócios brasileiro. Organizado por Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Banco Interamericano de Desenvolvimento e ministérios das Relações Exteriores e Economia, o BIF conta com painéis sobre conjuntura econômica brasileira e mundial, tendências e competividade em setores como agronegócio, infraestrutura, energia, imobiliário, inovação e tecnologia da informação.