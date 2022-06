No Masterchef Brasil, prova tem tema de festa junina e Daniel faz pedido de casamento pela televisão!

15/06/2022 | 01:11



O clima de festa junina tomou conta do Masterchef Brasil!

A prova desta semana foi temática do começo ao fim. Desta vez o cenário foi outro, tudo se passou ao ar livre e logo no início, os competidores precisaram pescar peixes em uma pescaria de mentira, e as duas pessoas que pegassem os peixes com escritos São João e Santo Antônio seriam as capitãs das duas equipes. Mário ficou com Santo Antônio - Equipe Azul, enquanto Renato ficou com São João - Equipe Vermelha. A divisão das equipes foi a seguinte:

Equipe Azul: Mário, Rafael, Daniel, Edileide, Fernando e Adílio.

Equipe Vermelha: Renato, Lays, Melina, Bruno, Jason e Paraskevi.

Após a divisão, Mário, que venceu no par ou ímpar, escolheu às cegas um saco contendo o ingrediente principal que seu grupo deve usar. Ele ficou com mandioca, enquanto Renato ficou com milho!

As regras foram: cada time precisava fazer três pratos salgados, três pratos doces e uma bebida. E destes pratos, três deles precisavam ser feitos com o ingrediente principal do grupo, e os grupos não poderiam usar o ingrediente principal do outro em nada. Ainda havia um detalhe: a comida seria preparada para uma mesa de 32 pessoas, e outra mesa de seis pessoas. Para vencer, era necessário levar mais votos, sendo que um voto viria da mesa de 32 pessoas, outro da dupla de convidados, e o terceiro, dos jurados.

A prova começou e não faltaram empecilhos, teve equipe pegando todas as cebolas, equipe pegando todas as panelas de pressão e como se a correria contra o tempo não bastasse, até chuva durante o preparo dos pratos teve! Felizmente, apesar do tempo apertado, todos conseguiram finalizar a prova com todos os pratos.

Na decisão do vencedor, primeiro foi feita a contagem dos votos dos 32 convidados, cuja maioria votou na Equipe Azul e deu a eles o primeiro ponto. Depois, os convidados decidiram dar o voto para a Equipe Vermelha. Por fim, a decisão ficou com os jurados, e eles deram o voto para a Equipe Vermelha!

Prova de eliminação

De volta a cozinha Masterchef, foi hora da prova de eliminação para a Equipe Azul, e o tema foi comida italiana. Os participantes precisavam preparar perfeitamente um talharim com pistache e crispies de mortadela, com espuma de mortadela e limão siciliano! Era necessário que a massa fosse feita do zero, e a espuma precisaria ser colocada na frente dos jurados, no momento de servir.

Mesmo com nenhum dos participantes já tendo feito este tipo de espuma antes, todos conseguiram executá-la. Na hora de servir, Edileide, que nunca havia feito massa antes, recebeu elogios por seu prato. Já Rafael recebeu comentários negativos por não ter usado o mesmo prato do exemplo, além de sua espuma ter ficado mais parecida com um chantilly. Adílio foi criticado por sua espuma não ter gosto de nada e por problemas na massa, e Fernando também recebeu reclamações por sua espuma, que talhou, e pela massa, que ficou muito grossa.

Após a deliberação dos jurados, eles anunciaram que Edileide e Daniel eram os destaques positivos do dia. Dentre eles, o melhor prato ficou com Daniel. Após o anúncio, o participante pediu um segundo de atenção, tirou uma aliança do dedo e anunciou que a partir daquele momento era noivo! Ana Paula Padrão não deixou o momento passar e perguntou onde estava a aliança da namorada dele. Daniel então a tirou do bolso, ajoelhou para a câmera, e se declarou:

- Meu amor, Anne Magalhães, me aceite como seu futuro esposo.

Os colegas foram à loucura, bateram palmas e comemoraram! Tem jeito melhor de ser vitorioso de uma prova?

Os dois piores pratos ficaram com Adílio e Fernando. Após momentos de tensão, foi revelado que o pior prato foi de Adílio, que deixou o Masterchef. Fernando se emocionou por ter se salvado, mas a saída de Adílio também provocou comoção em todos, e os participantes desceram do mezanino para abraçá-lo antes dele ir embora.

O que você achou do resultado?