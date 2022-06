Camerata Metropolitana do Estado se apresenta no Theatro Carlos Gomes

Da Redação



15/06/2022 | 00:01



A Camesp (Camerata Metropolitana do Estado de São Paulo) se apresenta no sábado, às 15h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André. O concerto Camesp Convida terá programa variado com obras dos períodos barroco, romântico e moderno, com a participação de solistas renomados, com indicação livre. A entrada para presenciar o espetáculo é gratuita.

Sob a regência do maestro Eduardo Felipe dos Santos, a apresentação terá a participação dos solistas Gilvan Calsolari, chefe do naipe das violas da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, formado pela Emesp (Escola de Música do Estado de São Paulo); Renato Vieira Filho, oboísta da Orquestra Experimental de Repertório e Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, formado pela Emesp; Thais Reducino, professora de piano, órgão e violino, formada pela Fundação das Artes e Universidade Federal de São Carlos; e Edgar Nascimento, trompetista da Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes formado pela escola Fundação das Artes.

No programa do concerto, obras como Meditation, de Alec Rowley, La Majesté e L’Amour, de Georg Philipp Telemann, Arpeggione, de Franz Schubert, Concerto em Ré Menor, de Alessandro Marcello, e Minueto BWV Anh. 114, de Christian Petzold.

A Camerata é um conjunto de cordas friccionadas que nasceu durante a pandemia, em julho de 2021, com a missão de levar boa música a todos. O repertório das apresentações transita entre o clássico e o popular.